Россияне бьют истерику: что произошло с мобильным интернетом
Россияне бьют истерику: что произошло с мобильным интернетом

В Москве жители массово жалуются на отсутствие мобильного интернета, который, по данным российских СМИ, могут намеренно глушить

12 марта 2026, 18:15
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Жители Москвы уже несколько дней жалуются на перебои с мобильным интернетом, в некоторых районах города полностью отсутствующим.

Россияне бьют истерику: что произошло с мобильным интернетом

Отсутствие связи в Москве

Как сообщает "Медуза", первые жалобы начали поступать еще вечером 5 марта. Сначала проблемы зафиксировали в Южном административном округе, а затем они распространились и на центральные районы столицы РФ.

Жители города рассказывают, что связь работает нестабильно: в пределах одного района интернет может работать, тогда как через несколько улиц связь полностью исчезает. Иногда, по словам пользователей, мобильный интернет появляется всего на несколько минут, после чего снова исчезает.

По информации издания РБК, такие перебои могут быть связаны с тестированием так называемого "белого списка" сервисов – перечня сайтов и приложений, которые остаются доступными даже при отключении мобильного интернета.

Источник издания отметил, что подобные эксперименты уже длительное время проводятся в разных регионах России, а теперь они дошли и до Москвы.

В Кремле заявили, что все ограничения связи происходят "в строгом соответствии с законодательством" и объясняются соображениями безопасности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Государственной думе Российской Федерации заявили о возможном дальнейшем усилении ограничений для мессенджеров и VPN-сервисов.
Заместитель председателя комитета по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что российские власти могут продлить ограничение доступа к популярным сервисам, в частности Telegram, WhatsApp и YouTube. По его словам, у России якобы есть технические возможности для отслеживания VPN-трафика. В этой связи, утверждает он, даже использование VPN не будет гарантировать стабильную работу мессенджеров.



Источник: https://meduza.io/feature/2026/03/11/v-moskve-shestoy-den-podryad-problemy-s-mobilnym-internetom-i-so-svyazyu-v-tselom
