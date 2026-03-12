VPN не допоможе: у Росії посилюється контроль над людьми

У Державній думі Російській Федерації заявили про можливе подальше посилення обмежень для месенджерів та VPN-сервісів.

Работа Telegram в России

Заступник голови комітету з інформаційної політики Андрій Свінцов заявив, що російська влада може продовжити обмеження доступу до популярних сервісів, зокрема Telegram, WhatsApp та YouTube.

За його словами, у Росії нібито є технічні можливості для відстеження VPN-трафіку. У зв’язку з цим, стверджує він, навіть використання VPN не гарантуватиме стабільної роботи месенджерів.

Свінцов заявив, що регулятор Роскомнадзор може поступово обмежувати VPN-трафік, а Telegram у таких умовах може працювати повільніше або нестабільно.

Він також висловив думку, що в майбутньому можуть залишитися лише так звані "легальні" VPN-сервіси, які використовуються офіційними медіа та організаціями.

Заяви пролунали на тлі скарг користувачів у Росії на уповільнення роботи деяких популярних онлайн-сервісів.

