Мільйон кадрів: Україна відкриє доступ до бойових даних для тренування ШІ

Міністерство оборони України оголосило про запуск спеціальної платформи, яка дозволить міжнародним партнерам і українським компаніям використовувати бойові дані для навчання моделей штучного інтелекту.

Доступ до бойових даних України

Йдеться про мільйони анотованих відеокадрів, отриманих під час десятків тисяч польотів безпілотників. Ці матеріали можуть використовуватися для розробки та вдосконалення алгоритмів для безпілотних і автономних систем.

У відомстві зазначають, що нова ШІ-платформа дозволяє працювати з великими масивами даних без прямого доступу до чутливої інформації.

Зокрема, система дає змогу тренувати моделі штучного інтелекту на спеціально підготовлених наборах даних, які регулярно оновлюються, а також працювати з великими обсягами анотованих матеріалів.

У Міністерстві оборони підкреслюють, що запуск такої платформи є наступним етапом розвитку автономних систем і має допомогти Україні отримати технологічну перевагу на полі бою.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на фронті все частіше використовують термін "брудне небо" — так військові називають ситуацію, коли повітряний простір над позиціями та дорогами насичений великою кількістю безпілотників.

У таких умовах будь-яке пересування поблизу лінії бойового зіткнення стає надзвичайно небезпечним. Дрони противника постійно контролюють дороги, тому навіть короткі переміщення можуть становити смертельну загрозу. Через це військові змушені чекати на погодні умови, які можуть тимчасово обмежити роботу безпілотників. Йдеться, зокрема, про туман, сильний вітер або інші фактори, що погіршують видимість і ускладнюють керування дронами.

