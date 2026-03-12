Миллион кадров: Украина откроет доступ к боевым данным для тренировки ИИ

Рубрики
Ткачова Марія
Министерство обороны Украины объявило о запуске специальной платформы, позволяющей международным партнерам и украинским компаниям использовать боевые данные для обучения моделей искусственного интеллекта.
Доступ к боевым данным Украины
Речь идет о миллионах аннотированных видеокадров, полученных в десятки тысяч полетов беспилотников. Эти материалы могут использоваться для разработки и усовершенствования алгоритмов для беспилотных и автономных систем.
В ведомстве отмечают, что новая ИИ-платформа позволяет работать с большими массивами данных без прямого доступа к чувствительной информации.
В частности, система позволяет тренировать модели искусственного интеллекта на специально подготовленных регулярно обновляемых наборах данных, а также работать с большими объемами аннотированных материалов.
В Министерстве обороны подчеркивают, что запуск такой платформы — следующий этап развития автономных систем и должен помочь Украине получить технологическое преимущество на поле боя.