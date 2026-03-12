Миллион кадров: Украина откроет доступ к боевым данным для тренировки ИИ

Министерство обороны Украины объявило о запуске специальной платформы, позволяющей международным партнерам и украинским компаниям использовать боевые данные для обучения моделей искусственного интеллекта.

Доступ к боевым данным Украины

Речь идет о миллионах аннотированных видеокадров, полученных в десятки тысяч полетов беспилотников. Эти материалы могут использоваться для разработки и усовершенствования алгоритмов для беспилотных и автономных систем.

В ведомстве отмечают, что новая ИИ-платформа позволяет работать с большими массивами данных без прямого доступа к чувствительной информации.

В частности, система позволяет тренировать модели искусственного интеллекта на специально подготовленных регулярно обновляемых наборах данных, а также работать с большими объемами аннотированных материалов.

В Министерстве обороны подчеркивают, что запуск такой платформы — следующий этап развития автономных систем и должен помочь Украине получить технологическое преимущество на поле боя.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на фронте все чаще используют термин "грязное небо" — так военные называют ситуацию, когда воздушное пространство над позициями и дорогами насыщено большим количеством беспилотников.

В таких условиях любое передвижение вблизи линии боевого столкновения становится чрезвычайно опасным. Дроны противника постоянно контролируют дороги, поэтому даже короткие перемещения могут представлять смертельную угрозу. Поэтому военные вынуждены ждать погодные условия, которые могут временно ограничить работу беспилотников. Речь идет, в частности, о тумане, сильном ветре или других факторах, ухудшающих видимость и усложняющих управление дронами.

