Головна Новини Суспільство Війна з Росією В житті не здогадаєтеся: що означає термін «брудне небо»
НОВИНИ

В житті не здогадаєтеся: що означає термін «брудне небо»

Військові пояснили, що означає термін «брудне небо» на фронті

12 березня 2026, 01:46
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На фронті все частіше використовують термін "брудне небо" — так військові називають ситуацію, коли повітряний простір над позиціями та дорогами насичений великою кількістю безпілотників.

«Брудне небо» на фронті

У таких умовах будь-яке пересування поблизу лінії бойового зіткнення стає надзвичайно небезпечним. Дрони противника постійно контролюють дороги, тому навіть короткі переміщення можуть становити смертельну загрозу.

Через це військові змушені чекати на погодні умови, які можуть тимчасово обмежити роботу безпілотників. Йдеться, зокрема, про туман, сильний вітер або інші фактори, що погіршують видимість і ускладнюють керування дронами.


Іноді такі погодні "вікна" тривають лише кілька десятків хвилин — саме в цей час військові намагаються швидко доставити необхідне спорядження або змінити позиції.

На оприлюдненому фото — бійці взводу ударних дронів 93-ті окремої механізованої бригади "Холодний Яр", які протягом кількох ранків поспіль готуються вирушити на позиції. Однак ясна погода щоразу змушує їх відкладати виїзд, адже за таких умов активність дронів у небі значно зростає.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що бійці 25-ї окремої повітряно-десантної штурмової бригади 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ завдали втрат російським окупаційним військам на Покровському напрямку.
Українські військові виявили склад безпілотників противника, розташований поблизу каністр із пальним. Після удару FPV-дроном об’єкт загорівся, що призвело до знищення як дронів, так і запасів пального. Крім того, на околицях Покровську українські оператори безпілотників виявили російський танк, який намагався сховатися серед рослинності. Після виявлення техніки по ній також було завдано удару дроном, унаслідок чого танк був знищений.



Джерело: https://t.me/landforcesofukraine/29417
