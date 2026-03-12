В житті не здогадаєтеся: що означає термін «брудне небо»

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
На фронті все частіше використовують термін "брудне небо" — так військові називають ситуацію, коли повітряний простір над позиціями та дорогами насичений великою кількістю безпілотників.
«Брудне небо» на фронті
У таких умовах будь-яке пересування поблизу лінії бойового зіткнення стає надзвичайно небезпечним. Дрони противника постійно контролюють дороги, тому навіть короткі переміщення можуть становити смертельну загрозу.
Через це військові змушені чекати на погодні умови, які можуть тимчасово обмежити роботу безпілотників. Йдеться, зокрема, про туман, сильний вітер або інші фактори, що погіршують видимість і ускладнюють керування дронами.
Іноді такі погодні "вікна" тривають лише кілька десятків хвилин — саме в цей час військові намагаються швидко доставити необхідне спорядження або змінити позиції.
На оприлюдненому фото — бійці взводу ударних дронів 93-ті окремої механізованої бригади "Холодний Яр", які протягом кількох ранків поспіль готуються вирушити на позиції. Однак ясна погода щоразу змушує їх відкладати виїзд, адже за таких умов активність дронів у небі значно зростає.