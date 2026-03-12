На фронте все чаще используют термин "грязное небо" — так военные называют ситуацию, когда воздушное пространство над позициями и дорогами насыщено большим количеством беспилотников.

«Грязное небо» на фронте

В таких условиях любое передвижение вблизи линии боевого столкновения становится чрезвычайно опасным. Дроны противника постоянно контролируют дороги, поэтому даже короткие перемещения могут представлять смертельную угрозу.

Поэтому военные вынуждены ждать погодные условия, которые могут временно ограничить работу беспилотников. Речь идет, в частности, о тумане, сильном ветре или других факторах, ухудшающих видимость и усложняющих управление дронами.







Иногда такие погодные "окна" продолжаются всего несколько десятков минут — именно в это время военные пытаются быстро доставить снаряжение или изменить позиции.

На обнародованном фото — бойцы взвода ударных дронов 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", которые в течение нескольких утра готовятся отправиться на позиции. Однако ясная погода заставляет их откладывать выезд, ведь при таких условиях активность дронов в небе значительно растет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бы ейцы 25-й отдельной воздушно-десантной штурмовой бригады 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ нанесли потери российским оккупационным войскам на Покровском направлении.

Украинские военные обнаружили состав беспилотников противника, расположенный вблизи канистр с горючим. После удара FPV-дроном объект загорелся, что привело к уничтожению как дронов, так и запасов горючего. Кроме того, в окрестностях Покровска украинские операторы беспилотников обнаружили российский танк, пытавшийся спрятаться среди растительности. После обнаружения техники по ней также был нанесен удар дроном, в результате чего танк был уничтожен.

