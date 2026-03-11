logo_ukra

Десантники України знищили вщент все, що бачили на Покровському напрямку

Українські десантники знищили склад дронів і танк окупантів на Покровському напрямку

11 березня 2026, 23:28
Бійці 25-ї окремої повітряно-десантної штурмової бригади 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ завдали втрат російським окупаційним військам на Покровському напрямку.

Десантники України знищили вщент все, що бачили на Покровському напрямку

Робота українських десантників на Покровському напрямку

Українські військові виявили склад безпілотників противника, розташований поблизу каністр із пальним. Після удару FPV-дроном об’єкт загорівся, що призвело до знищення як дронів, так і запасів пального.

Крім того, на околицях Покровську українські оператори безпілотників виявили російський танк, який намагався сховатися серед рослинності.

Після виявлення техніки по ній також було завдано удару дроном, унаслідок чого танк був знищений.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на Вовчанському напрямку в Харківській області російські окупаційні війська зазнали втрат під час підготовки до штурму українських позицій. Спроба наступу була зірвана ще до початку після удару української авіації по місцю зосередження противника.
За наявною інформацією, командир 3-го батальйону отримав від командування 128-Ї окремої мотострілецької бригади рф завдання активізувати наступальні дії на Вовчанському напрямку та спробувати встановити контроль над Вовчанськом. Для формування штурмової групи російське командування почало перекидати особовий склад із різних підрозділів, зокрема мінометників, зв’язківців та протитанкістів. До них також додали кількох нових контрактників. Після формування групи штурмовиків їх зібрали у підвалі одного з будинків, де вони чекали на подальший наказ та узгодження дій із суміжними підрозділами та артилерією.



Джерело: https://t.me/occupation_research_center/940
