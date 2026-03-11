logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією ЗСУ зірвали російський наступ: як вони перехитрили
ЗСУ зірвали російський наступ: як вони перехитрили

На Вовчанському напрямку російський штурм зірвався ще до початку після авіаудару ЗСУ по місцю скупчення окупантів

11 березня 2026, 21:59
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На Вовчанському напрямку в Харківській області російські окупаційні війська зазнали втрат під час підготовки до штурму українських позицій. Спроба наступу була зірвана ще до початку після удару української авіації по місцю зосередження противника.

ЗСУ зірвали російський наступ: як вони перехитрили

Штурм росіян провалився під підвал

За наявною інформацією, командир 3-го батальйону отримав від командування 128-Ї окремої мотострілецької бригади рф завдання активізувати наступальні дії на Вовчанському напрямку та спробувати встановити контроль над Вовчанськом.

Для формування штурмової групи російське командування почало перекидати особовий склад із різних підрозділів, зокрема мінометників, зв’язківців та протитанкістів. До них також додали кількох нових контрактників.

Після формування групи штурмовиків їх зібрали у підвалі одного з будинків, де вони чекали на подальший наказ та узгодження дій із суміжними підрозділами та артилерією.

Втім, українська розвідка виявила скупчення особового складу противника. Після цього по будівлі було завдано авіаційного удару керованими боєприпасами.

Унаслідок удару російський "наступ" фактично завершився ще до початку. За попередніми даними, противник зазнав щонайменше семи загиблих, також повідомляється про значну кількість поранених та зниклих безвісти. Остаточні втрати можуть бути встановлені пізніше, оскільки частина військових могла опинитися під завалами.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що військовий із позивним "Осман" заявив, що підрозділи безпілотних систем Сил оборони України наразі є одними з найефективніших у світі. За його словами, такого рівня вдалося досягти завдяки постійному бойовому досвіду та великій кількості цілей на фронті.



Джерело: https://t.me/kharkivnapriamok/1719
