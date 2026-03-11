ЗСУ зірвали російський наступ: як вони перехитрили

На Вовчанському напрямку в Харківській області російські окупаційні війська зазнали втрат під час підготовки до штурму українських позицій. Спроба наступу була зірвана ще до початку після удару української авіації по місцю зосередження противника.

Штурм росіян провалився під підвал

За наявною інформацією, командир 3-го батальйону отримав від командування 128-Ї окремої мотострілецької бригади рф завдання активізувати наступальні дії на Вовчанському напрямку та спробувати встановити контроль над Вовчанськом.

Для формування штурмової групи російське командування почало перекидати особовий склад із різних підрозділів, зокрема мінометників, зв’язківців та протитанкістів. До них також додали кількох нових контрактників.

Після формування групи штурмовиків їх зібрали у підвалі одного з будинків, де вони чекали на подальший наказ та узгодження дій із суміжними підрозділами та артилерією.

Втім, українська розвідка виявила скупчення особового складу противника. Після цього по будівлі було завдано авіаційного удару керованими боєприпасами.

Унаслідок удару російський "наступ" фактично завершився ще до початку. За попередніми даними, противник зазнав щонайменше семи загиблих, також повідомляється про значну кількість поранених та зниклих безвісти. Остаточні втрати можуть бути встановлені пізніше, оскільки частина військових могла опинитися під завалами.

