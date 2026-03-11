Нереальний розвиток: який підрозділ України став ТОП-1 у світі

Військовий із позивним "Осман" заявив, що підрозділи безпілотних систем Сил оборони України наразі є одними з найефективніших у світі. За його словами, такого рівня вдалося досягти завдяки постійному бойовому досвіду та великій кількості цілей на фронті.

Розвиток безпілотних систем в Україні

Він зазначив, що українські оператори безпілотників значною мірою вдосконалили свої навички під час війни. Водночас військовий зауважив, що на результат вплинув і фактор чисельності: російська армія використовує значно більше піхоти, що створює більше можливостей для ураження цілей безпілотниками.

За словами "Османа", нинішній рівень ефективності підрозділів безпілотних систем став можливим завдяки практичному досвіду бойових дій та постійному вдосконаленню тактики застосування дронів.

Він також висловив думку, що ситуація на фронті може змінитися, якщо Україна перегляне підхід до мобілізаційних заходів і ефективніше розподілятиме особовий склад між підрозділами.

На його переконання, у разі часткових змін у цих процесах уже протягом року можна суттєво зменшити темпи просування російських військ і створити умови, за яких противник буде змушений погодитися на припинення бойових дій.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що ж ителька Хмельницького Світлана Рибак уже дев’ять місяців намагається встановити обставини загибелі свого 27-річного сина Андрія, якого мобілізували до війська у квітні 2025 нроку.

За словами жінки, востаннє вона розмовляла із сином 1 червня. Тоді він скаржився на погане самопочуття, високу температуру та сильну хворобу. Через кілька днів мати приїхала до 233 навчально-тренувального центру, де служив Андрій. Там їй повідомили, що військовий нібито самовільно залишив частину (СЗЧ). Лише у серпні, завдяки волонтерам і повідомленням у соціальних мережах, жінка дізналася, що 7 червня рибалки знайшли тіло її сина у річці Горинь.

