Дуже темна історія: тіло знайшли в річці, а в частині заявили про СЗЧ
commentss НОВИНИ Всі новини

Дуже темна історія: тіло знайшли в річці, а в частині заявили про СЗЧ

Мати дев’ять місяців намагається з’ясувати обставини смерті мобілізованого сина

11 березня 2026, 18:33
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Жителька Хмельницького Світлана Рибак уже дев’ять місяців намагається встановити обставини загибелі свого 27-річного сина Андрія, якого мобілізували до війська у квітні 2025 нроку.

Дуже темна історія: тіло знайшли в річці, а в частині заявили про СЗЧ

Загиблого військового знайшли в річці, а в частині заявили про СЗЧ

За словами жінки, востаннє вона розмовляла із сином 1 червня. Тоді він скаржився на погане самопочуття, високу температуру та сильну хворобу.

Через кілька днів мати приїхала до 233 навчально-тренувального центру, де служив Андрій. Там їй повідомили, що військовий нібито самовільно залишив частину (СЗЧ).

Лише у серпні, завдяки волонтерам і повідомленням у соціальних мережах, жінка дізналася, що 7 червня рибалки знайшли тіло її сина у річці Горинь.

Андрія поховали 9 червня як невідомого солдата ЗСУ на кладовищі у селі Мала Любаша. Мати змогла впізнати його лише за татуюваннями.

Адвокат родини повідомив, що за цей час було направлено понад 20 звернень до різних установ, однак чіткої відповіді щодо причин смерті досі немає.

Через стан тіла судово-медичні експерти не змогли встановити точну причину загибелі.

У поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження за статтею умисне вбивство, водночас у матеріалах справи зазначено позначку "нещасний випадок". Розслідування триває.

Джерело: https://nv.ua/ukr/socium/hlopec-pomer-pid-chas-nesennya-sluzhbi-u-chastini-kazhut-shcho-vin-buv-v-szch-obstavini-nevidomi-50590716.html?utm_source=telegram
