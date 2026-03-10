Відомий український тренер опинився у скандалі через рукостискання з росіянином

Відомий український футбольний тренер Юрій Вернидуб опинився в центрі уваги після матчу чемпіонату Азербайджану через епізод із російським наставником команди-суперника.

Український футбольний тренер пожав руку росіянину

Камери зафіксували момент, коли українець, який очолює клуб "Нефтчі", після завершення гри потиснув руку головному тренеру "Турану" Курбану Бердиєву.

Епізод стався після матчу 23-го туру чемпіонату Азербайджану, у якому "Нефтчі" поступився "Турану" з рахунком 0:1.

Вернидуб раніше служив у лавах Збройних сил України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Через це момент рукостискання з російським тренером привернув увагу користувачів соціальних мереж та викликав дискусію.

Юрій Вернидуб очолив азербайджанський "Нефтчі" у 2023 році. До цього він працював у кількох українських клубах і відомий, зокрема, роботою в луганській "Зорі".

