logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.86

EUR/UAH

51.04

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Відомий український тренер опинився у скандалі через рукостискання з росіянином
commentss НОВИНИ Всі новини

Відомий український тренер опинився у скандалі через рукостискання з росіянином

Український футбольний тренер Юрій Вернидуб опинився в центрі уваги після матчу чемпіонату Азербайджану через рукостискання з російським тренером команди-суперника

10 березня 2026, 22:53
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Відомий український футбольний тренер Юрій Вернидуб опинився в центрі уваги після матчу чемпіонату Азербайджану через епізод із російським наставником команди-суперника.

Відомий український тренер опинився у скандалі через рукостискання з росіянином

Український футбольний тренер пожав руку росіянину

Камери зафіксували момент, коли українець, який очолює клуб "Нефтчі", після завершення гри потиснув руку головному тренеру "Турану" Курбану Бердиєву.

Епізод стався після матчу 23-го туру чемпіонату Азербайджану, у якому "Нефтчі" поступився "Турану" з рахунком 0:1.

Вернидуб раніше служив у лавах Збройних сил України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Через це момент рукостискання з російським тренером привернув увагу користувачів соціальних мереж та викликав дискусію.

Юрій Вернидуб очолив азербайджанський "Нефтчі" у 2023 році. До цього він працював у кількох українських клубах і відомий, зокрема, роботою в луганській "Зорі".

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що місто Покровськ є політичною ціллю російських військ, однак Сили оборони України зірвали плани противника на цьому напрямку. Про це розповів командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України  генерал-майор Олег Апостол в інтерв’ю програмі "Ціль 4.5.0.".
За його словами, українське командування мало можливість зосередити основні сили безпосередньо на обороні міста. Проте було ухвалено інше рішення — діяти на напрямку Добропілля. Саме там російські війська намагалися розвинути наступ і вийти до Барвінкове, що могло дозволити їм відрізати частину Донбасу та створити складну оперативну ситуацію для українських сил. У результаті дій Сил оборони цей задум противника було зірвано. Українські підрозділи відкинули російські сили, звільнили кілька населених пунктів і завдали противнику значних втрат. Командувач підкреслив, що завдяки цим діям вдалося стабілізувати ситуацію на напрямку. “Результат: Покровськ досі тримається”, — зазначив Олег Апостол.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.obozrevatel.com/ukr/sport-oboz/znamenitij-ukrainskij-trener-yakij-voyuvav-u-zsu-potisnuv-ruku-posobniku-rosijskih-okupantiv-video.htm
Теги:

Новини

Всі новини