Командир відкрив закулясся: яка є політична важлива ціль для росіян

Місто Покровськ є політичною ціллю російських військ, однак Сили оборони України зірвали плани противника на цьому напрямку. Про це розповів командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України генерал-майор Олег Апостол в інтерв’ю програмі "Ціль 4.5.0.".

Ситуація на Покровському напрямку

За його словами, українське командування мало можливість зосередити основні сили безпосередньо на обороні міста. Проте було ухвалено інше рішення — діяти на напрямку Добропілля.

Саме там російські війська намагалися розвинути наступ і вийти до Барвінкове, що могло дозволити їм відрізати частину Донбасу та створити складну оперативну ситуацію для українських сил.

У результаті дій Сил оборони цей задум противника було зірвано. Українські підрозділи відкинули російські сили, звільнили кілька населених пунктів і завдали противнику значних втрат.

Командувач підкреслив, що завдяки цим діям вдалося стабілізувати ситуацію на напрямку.

“Результат: Покровськ досі тримається”, — зазначив Олег Апостол.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у країнські військові продовжують активні бойові дії на стику Дніпропетровській області та Запорізькій області.

За наявною інформацією, Сили оборони діють на ділянці від Тернового до Солодкого, де тривають операції із зачистки позицій противника. Наразі активні бої точаться за село Березове. На інших ділянках українські підрозділи проводять пошуково-ударні дії проти російської піхоти та техніки, яка забезпечує підкріплення і логістику окупаційних сил, зокрема у тилових районах. За словами військових, на цій ділянці спостерігається велика концентрація російської піхоти. Противник не лише намагається утримати зайняті позиції, а й здійснює спроби просочування вглиб української оборони.

