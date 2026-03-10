Командир відкрив закулясся: яка є політична важлива ціль для росіян

Рубрики
Ткачова Марія
Місто Покровськ є політичною ціллю російських військ, однак Сили оборони України зірвали плани противника на цьому напрямку. Про це розповів командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України генерал-майор Олег Апостол в інтерв’ю програмі "Ціль 4.5.0.".
Ситуація на Покровському напрямку
За його словами, українське командування мало можливість зосередити основні сили безпосередньо на обороні міста. Проте було ухвалено інше рішення — діяти на напрямку Добропілля.
Саме там російські війська намагалися розвинути наступ і вийти до Барвінкове, що могло дозволити їм відрізати частину Донбасу та створити складну оперативну ситуацію для українських сил.
У результаті дій Сил оборони цей задум противника було зірвано. Українські підрозділи відкинули російські сили, звільнили кілька населених пунктів і завдали противнику значних втрат.
Командувач підкреслив, що завдяки цим діям вдалося стабілізувати ситуацію на напрямку.
“Результат: Покровськ досі тримається”, — зазначив Олег Апостол.