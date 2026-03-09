Російська піхота просочується: DeepState шокував зведенням з фронту

Українські військові продовжують активні бойові дії на стику Дніпропетровській області та Запорізькій області.

DeepState оперативна обстановка на фронті

За наявною інформацією, Сили оборони діють на ділянці від Тернового до Солодкого, де тривають операції із зачистки позицій противника.

Наразі активні бої точаться за село Березове. На інших ділянках українські підрозділи проводять пошуково-ударні дії проти російської піхоти та техніки, яка забезпечує підкріплення і логістику окупаційних сил, зокрема у тилових районах.

За словами військових, на цій ділянці спостерігається велика концентрація російської піхоти. Противник не лише намагається утримати зайняті позиції, а й здійснює спроби просочування вглиб української оборони.

У зачистці беруть участь підрозділи Десантно-штурмові війська Збройних сил України. Військові зазначають, що залучення десантно-штурмових підрозділів дозволило покращити координацію та ефективність операцій разом із штурмовими частинами.

Водночас у районі Гуляйполе ситуація залишається складною. За словами військових, російські сили значною мірою зайняли місто, перекидають туди додаткові підрозділи та намагаються розширювати контроль у прилеглих районах.

Зокрема, противник активний у районах населених пунктів Залізничне, Староукраїнка та Святопетрівка.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р осійський Z-пропагандист Максим Калашніков заявив про занепокоєння через удари українських далекобійних засобів по території Росії.

У своєму коментарі він стверджує, що українські ракети нібито досягають регіонів Поволжя, зокрема Чувашія та Татарстан. За його словами, такі атаки викликають серйозне занепокоєння серед російських еліт і негативно впливають на їхню репутацію. Пропагандист також заявив, що удари по глибокому тилу РФ демонструють зростання можливостей України завдавати ударів на великій відстані. Його коментар активно поширюється у російських та українських Telegram-каналах. Офіційних заяв щодо таких ударів з боку українських військових наразі немає.

