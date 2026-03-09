Російська піхота просочується: DeepState шокував зведенням з фронту

Рубрики
Українські військові продовжують активні бойові дії на стику Дніпропетровській області та Запорізькій області.
DeepState оперативна обстановка на фронті
За наявною інформацією, Сили оборони діють на ділянці від Тернового до Солодкого, де тривають операції із зачистки позицій противника.
Наразі активні бої точаться за село Березове. На інших ділянках українські підрозділи проводять пошуково-ударні дії проти російської піхоти та техніки, яка забезпечує підкріплення і логістику окупаційних сил, зокрема у тилових районах.
За словами військових, на цій ділянці спостерігається велика концентрація російської піхоти. Противник не лише намагається утримати зайняті позиції, а й здійснює спроби просочування вглиб української оборони.
У зачистці беруть участь підрозділи Десантно-штурмові війська Збройних сил України. Військові зазначають, що залучення десантно-штурмових підрозділів дозволило покращити координацію та ефективність операцій разом із штурмовими частинами.
Водночас у районі Гуляйполе ситуація залишається складною. За словами військових, російські сили значною мірою зайняли місто, перекидають туди додаткові підрозділи та намагаються розширювати контроль у прилеглих районах.
Зокрема, противник активний у районах населених пунктів Залізничне, Староукраїнка та Святопетрівка.