Украинские военные продолжают активные боевые действия на стыке Днепропетровской области и Запорожской области.

DeepState оперативная обстановка на фронте

По имеющейся информации, Силы обороны действуют на участке от Тернового до Сладкого, где ведутся операции по зачистке позиций противника.

Сейчас активные бои ведутся за село Березово. На других участках украинские подразделения проводят поисково ударные действия против российской пехоты и техники, которая обеспечивает подкрепление и логистику оккупационных сил, в частности в тыловых районах.

По словам военных, на этом участке наблюдается большая концентрация русской пехоты. Противник не только пытается удержать занятые позиции, но и предпринимает попытки утечки вглубь украинской обороны.

В зачистке принимают участие подразделения Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины. Военные отмечают, что привлечение десантно-штурмовых подразделений позволило улучшить координацию и эффективность операций вместе со штурмовыми частями.

В то же время в районе Гуляйполе ситуация остается сложной. По словам военных, российские силы в значительной степени заняли город, опрокидывают туда дополнительные подразделения и пытаются расширять контроль в близлежащих районах.

В частности, противник активен в районах населенных пунктов Железнодорожное, Староукраинка и Святопетровка.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский Z-пропагандист Максим Калашников заявил о беспокойстве из-за ударов украинских дальнобойных средств по территории России.

В своем комментарии он утверждает, что украинские ракеты якобы достигают регионов Поволжья, в частности, Чувашия и Татарстан. По его словам, такие атаки вызывают серьезную обеспокоенность среди российских элит и негативно влияют на их репутацию. Пропагандист также заявил, что удары по глубокому тылу РФ демонстрируют рост возможностей Украины наносить удары на большом расстоянии. Его комментарий активно распространяется в российских и украинских Telegram каналах. Официальных заявлений по поводу таких ударов со стороны украинских военных пока нет.

