Z-пропагандисти сходять з розуму: що не так з українськими ударами

Російський Z-пропагандист Максим Калашніков заявив про занепокоєння через удари українських далекобійних засобів по території Росії.

Українські удари по тилу росіі

У своєму коментарі він стверджує, що українські ракети нібито досягають регіонів Поволжя, зокрема Чувашія та Татарстан.

За його словами, такі атаки викликають серйозне занепокоєння серед російських еліт і негативно впливають на їхню репутацію.

Пропагандист також заявив, що удари по глибокому тилу РФ демонструють зростання можливостей України завдавати ударів на великій відстані.

Його коментар активно поширюється у російських та українських Telegram-каналах.

Офіційних заяв щодо таких ударів з боку українських військових наразі немає.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Томській області розгорівся скандал після того, як місцева адміністрація привітала з 8 березня матір загиблого учасника війни проти України символічним подарунком.

Інцидент стався у селі Парбиг. За словами місцевих жителів, жінці, яка втратила сина на війні, представники влади передали листівку та льодяник чупа-чупс, прикріплений до картонної фігури у вигляді крил метелика. Про ситуацію повідомила засновниця музею репресованих у селі Палочка Ірина Янченко. За її словами, жінка дуже болісно сприйняла такий "подарунок" і проплакала весь день. Також зазначається, що інший син жінки зараз також перебуває на війні.

Історія викликала обурення у соцмережах, де користувачі назвали такий жест з боку місцевої влади принизливим та цинічним.

Також портал "Коментарі" повідомляв про те, що р осійська пропаганда поширює нові заяви, які мають виправдати незаконне вивезення українських дітей до Росії.

Як повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України, у російських медіа з’явилися твердження про те, що понад 40% українських дітей, яких вивезли до Росії, нібито мають психосоціальні розлади через бойові дії. У російських повідомленнях ці заяви подаються як аргумент на користь їхнього переміщення до РФ — нібито для "реабілітації" та "психологічної допомоги".

