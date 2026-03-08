logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Яким чином рф виправдовує викрадення українських дітей
commentss НОВИНИ Всі новини

Яким чином рф виправдовує викрадення українських дітей

РФ намагається виправдати викрадення українських дітей «психологічною допомогою» — ЦПД

8 березня 2026, 22:36
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Російська пропаганда поширює нові заяви, які мають виправдати незаконне вивезення українських дітей до Росії.

Яким чином рф виправдовує викрадення українських дітей

Як рф виправдовує викрадення українських дітей

Як повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України, у російських медіа з’явилися твердження про те, що понад 40% українських дітей, яких вивезли до Росії, нібито мають психосоціальні розлади через бойові дії.

У російських повідомленнях ці заяви подаються як аргумент на користь їхнього переміщення до РФ — нібито для "реабілітації" та "психологічної допомоги".

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що такі заяви є частиною інформаційної кампанії з легітимізації депортації українських дітей.

За даними української сторони, Кремль намагається перекласти відповідальність за гуманітарні наслідки війни на Україну, водночас замовчуючи той факт, що саме російське вторгнення спричинило загрозу життю, травми та страждання українських дітей.

У ЦПД також зазначили, що російська пропаганда системно використовує риторику про "евакуацію", "оздоровлення" та "реабілітацію", щоб приховати незаконне вивезення українських дітей.

Йдеться про депортацію, під час якої дітей можуть позбавляти української ідентичності, змінювати громадянство та документи, а також асимілювати у російському суспільстві.

Нагадуємо, раніше портал"Коментарі" повідомляв про те, що рішення створює важливий судовий прецедент щодо юридичного визнання фактичних сімейних відносин одностатевих партнерів.
Верховний Суд України вперше залишив у силі рішення суду, яким визнаються фактичні шлюбні відносини між двома чоловіками — українським дипломатом Зорян Кісь та громадським активістом Тимур Левчук. Історія справи почалася у червні 2024 року. Тоді Кісь, який працює першим секретарем посольства України в Ізраїлі, намагався виїхати до місця служби разом зі своїм партнером як членом сім’ї. Однак у Міністерстві закордонних справ України відмовили, посилаючись на чинне законодавство, де шлюб визначається як союз чоловіка та жінки.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/znua_live/241186
Теги:

Новини

Всі новини