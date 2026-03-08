Яким чином рф виправдовує викрадення українських дітей

Рубрики
Російська пропаганда поширює нові заяви, які мають виправдати незаконне вивезення українських дітей до Росії.
Як рф виправдовує викрадення українських дітей
Як повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України, у російських медіа з’явилися твердження про те, що понад 40% українських дітей, яких вивезли до Росії, нібито мають психосоціальні розлади через бойові дії.
У російських повідомленнях ці заяви подаються як аргумент на користь їхнього переміщення до РФ — нібито для "реабілітації" та "психологічної допомоги".
У Центрі протидії дезінформації наголошують, що такі заяви є частиною інформаційної кампанії з легітимізації депортації українських дітей.
За даними української сторони, Кремль намагається перекласти відповідальність за гуманітарні наслідки війни на Україну, водночас замовчуючи той факт, що саме російське вторгнення спричинило загрозу життю, травми та страждання українських дітей.
У ЦПД також зазначили, що російська пропаганда системно використовує риторику про "евакуацію", "оздоровлення" та "реабілітацію", щоб приховати незаконне вивезення українських дітей.
Йдеться про депортацію, під час якої дітей можуть позбавляти української ідентичності, змінювати громадянство та документи, а також асимілювати у російському суспільстві.