Історичне рішення: Верховний Суд визнав фактичний шлюб двох чоловіків

Рішення створює важливий судовий прецедент щодо юридичного визнання фактичних сімейних відносин одностатевих партнерів.

Верховний суд України визнав шлюбні відносини між двома чоловіками

Верховний Суд України вперше залишив у силі рішення суду, яким визнаються фактичні шлюбні відносини між двома чоловіками — українським дипломатом Зорян Кісь та громадським активістом Тимур Левчук.

Історія справи почалася у червні 2024 року. Тоді Кісь, який працює першим секретарем посольства України в Ізраїлі, намагався виїхати до місця служби разом зі своїм партнером як членом сім’ї. Однак у Міністерстві закордонних справ України відмовили, посилаючись на чинне законодавство, де шлюб визначається як союз чоловіка та жінки.

Після цього пара звернулася до суду. У червні 2025 року Деснянський районний суд Києва визнав, що між чоловіками існують фактичні шлюбні відносини.

Це рішення було оскаржене, однак Верховний Суд залишив його без змін. Таким чином суд підтвердив факт сімейних відносин між партнерами, навіть попри відсутність офіційної реєстрації шлюбу.

Юристи зазначають, що рішення може стати важливим прецедентом для подібних справ в Україні, зокрема у питаннях правового статусу партнерів, сімейних прав та соціальних гарантій.

