Историческое решение: Верховный Суд признал фактический брак двух мужчин
Историческое решение: Верховный Суд признал фактический брак двух мужчин

Верховный Суд Украины впервые признал брачные отношения между двумя мужчинами

8 марта 2026, 20:25
Решение создает важный судебный прецедент по юридическому признанию фактических семейных отношений однополых партнеров.

Историческое решение: Верховный Суд признал фактический брак двух мужчин

Верховный суд Украины признал брачные отношения между двумя мужчинами

Верховный Суд Украины впервые оставил в силе решение суда, которым признаются фактические брачные отношения между двумя мужчинами – украинским дипломатом Зорян Кись и общественным активистом Тимур Левчук .

История дела началась в июне 2024 года. Тогда Кись, работающий первым секретарем посольства Украины в Израиле, пытался выехать к месту службы вместе со своим партнером как членом семьи. Однако в Министерстве иностранных дел Украины отказали, ссылаясь на действующее законодательство, где брак определяется как союз мужчины и женщины.

После этого пара обратилась в суд. В июне 2025 года Деснянский районный суд Киева признал, что между мужчинами существуют фактические брачные отношения.

Это решение было оспорено, однако Верховный Суд оставил его без изменений. Таким образом, суд подтвердил факт семейных отношений между партнерами, даже несмотря на отсутствие официальной регистрации брака.

Юристы отмечают, что решение может стать важным прецедентом для подобных дел в Украине, в частности, в вопросах правового статуса партнеров, семейных прав и социальных гарантий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Хмельницком полиция расследует обстоятельства ночной стрельбы в одном из микрорайонов города.
По информации Национальной полиции Украины, сообщение о стрельбе во дворе многоэтажного дома по улице Гаевой поступило на спецлинию 102 от местных жителей 7 марта около 22:20. По предварительным данным, неизвестный мужчина стрелял во двор с балкона квартиры, расположенной на девятом этаже. На место происшествия прибыли руководство полиции области, следственно-оперативная группа, спецподразделение КОРД и патрульные.



