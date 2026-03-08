Нічна стрілянина: військовий відкрив вогонь у дворі

Рубрики
Ткачова Марія
У Хмельницькому поліція розслідує обставини нічної стрілянини в одному з мікрорайонів міста.
Військовий у Хмельницькому відкрив вогонь у дворі
За інформацією Національної поліції України, повідомлення про стрільбу у дворі багатоповерхового будинку на вулиці Гайовій надійшло на спецлінію 102 від місцевих жителів 7 березня близько 22:20.
За попередніми даними, невідомий чоловік стріляв у двір з балкона квартири, розташованої на дев’ятому поверсі.
На місце події прибули керівництво поліції області, слідчо-оперативна група, спецпідрозділ КОРД та патрульні.
Правоохоронці встановили, що стрілянину відкрив мешканець однієї з квартир, який є військовослужбовцем. За попередніми даними, він здійснив близько 90 пострілів з автоматичної зброї.
У результаті поліцейської спецоперації чоловік здався правоохоронцям. Під час затримання він перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.
Поліцейські з’ясовують усі обставини інциденту, а також походження зброї.