Росіян знов женуть у штурм через смертельну трубу: на який напрямок кинули десантників рф

Російське командування знову використовує тактику штурму через підземні комунікації. За інформацією російських пропагандистських ресурсів, на Сумському напрямку в районі населеного пункту Варачино військових змушують просуватися через трубу.

Російський штурм через трубу на Сумщині

Зазначається, що операцію нібито проводять силами 83-ї десантно-штурмової бригади РФ, яка вже зазнала значних втрат під час боїв на цьому напрямку.

За словами російських джерел, військові змушені кілька днів рухатися трубою діаметром менше півтора метра. У замкнутому просторі, як стверджується, їм не вистачає повітря, а легені нібито "пече" від залишків газу.

У російських повідомленнях також стверджується, що частина солдатів гине ще всередині труби, не діставшись до позицій.

При цьому навіть ті військові, яким вдається дістатися до виходу, потрапляють під удари українських дронів та артилерії. За словами авторів повідомлень, точки виходу вже давно пристріляні, а місцевість навколо них дистанційно мінується.

У російських публікаціях зазначається, що ефекту раптовості така тактика вже не має, а втрати серед штурмових груп можуть сягати цілих взводів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що бої за Покровськ у Донецькій області тривають уже понад чотири місяці. Попри те, що на початку боїв частина експертів прогнозувала падіння міста за кілька тижнів або максимум за два місяці, українські військові досі продовжують оборону.

За даними 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ, підрозділи Сил оборони України утримують позиції на півночі міста. Водночас в американському аналітичному центрі Institute for the Study of War припускають, що Покровськ може бути вже повністю захоплений російськими військами.

