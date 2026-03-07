Россиян снова гонят в штурм через смертельную трубу: на какое направление бросили десантников России

Российское командование снова использует тактику штурма через подземные коммуникации. По информации российских пропагандистских ресурсов, на Сумском направлении в районе населенного пункта Варачино военных заставляют продвигаться по трубе.

Российский штурм через трубу в Сумской области

Отмечается, что операцию якобы проводят силами 83-й десантно-штурмовой бригады РФ, которая понесла значительные потери во время боев на этом направлении.

По словам российских источников, военные вынуждены несколько дней двигаться по трубе диаметром менее полутора метров. В замкнутом пространстве, как утверждается, им не хватает воздуха, а легкие якобы "печет" от остатков газа.

В российских сообщениях также утверждается, что часть солдат погибает еще внутри трубы, не добравшись до позиций.

При этом даже военные, которым удается добраться до выхода, попадают под удары украинских дронов и артиллерии. По словам авторов сообщений, точки выхода уже давно пристреляны, а местность вокруг них дистанционно проходит.

В российских публикациях отмечается, что эффекта внезапности такая тактика уже не имеет, а потери среди штурмовых групп могут достигать целых взводов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бои за Покровск в Донецкой области продолжаются уже более четырех месяцев. Несмотря на то, что в начале боев часть экспертов прогнозировала падение города через несколько недель или максимум за два месяца, украинские военные до сих пор продолжают оборону.

По данным 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск, подразделения Сил обороны Украины удерживают позиции на севере города. В то же время в американском аналитическом центре Institute for the Study of War предполагают, что Покровск может быть уже полностью захвачен российскими войсками.

