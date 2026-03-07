Чи контролюють українські сили Покровськ або маємо визнати втрату

Бої за Покровськ у Донецькій області тривають уже понад чотири місяці. Попри те, що на початку боїв частина експертів прогнозувала падіння міста за кілька тижнів або максимум за два місяці, українські військові досі продовжують оборону.

Ситуація у Покровську

За даними 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ, підрозділи Сил оборони України утримують позиції на півночі міста.

Водночас в американському аналітичному центрі Institute for the Study of War припускають, що Покровськ може бути вже повністю захоплений російськими військами.

Офіційно Генеральний штаб Збройних сил України не повідомляв про повну окупацію міста.

Військові зазначають, що ситуація на цьому напрямку залишається складною. За їхніми словами, у Покровську та Мирнограді українські сили втратили частину панівних висот і ключових позицій.

Одночасно російська армія продовжує накопичувати сили для можливого нового наступу навесні. За оцінками експертів, противник може спробувати охопити район Добропілля з кількох напрямків, зокрема просуваючись у бік траси на Павлоград.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни вважають, що навіть у разі захоплення Покровська російські війська навряд чи зможуть досягти значного оперативного прориву на Донеччині.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р осійські військові все частіше здаються в полон українським безпілотникам. Оператори БпЛА супроводжують окупантів до позицій Сил оборони України.

Про це повідомив Михайло Федоров. За його словами, українські військові фіксують на відео випадки, коли російські солдати, побачивши дрони, складають зброю та демонструють готовність здатися. Після цього оператори безпілотників супроводжують їх до українських позицій, де окупанти потрапляють у полон.











