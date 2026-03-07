Цифра вражає: скільки росіян здалися в полон України за зиму

Російські військові все частіше здаються в полон українським безпілотникам. Оператори БпЛА супроводжують окупантів до позицій Сил оборони України.

Здача російський військових у полон України

Про це повідомив Михайло Федоров.

За його словами, українські військові фіксують на відео випадки, коли російські солдати, побачивши дрони, складають зброю та демонструють готовність здатися.

Після цього оператори безпілотників супроводжують їх до українських позицій, де окупанти потрапляють у полон.

Федоров зазначив, що лише цієї зими понад 100 російських військових здалися завдяки роботі підрозділів безпілотних систем.

За його словами, кожен полонений має важливе значення, адже їх можна обміняти та повернути українських захисників додому.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на Покровському напрямку в районі населеного пункту Удачне фіксують випадки відмови російських військових висуватися на передові позиції. Про це повідомив військовий Сил оборони України з позивним "Алекс".

За його словами, через значні втрати та складну ситуацію на фронті частина особового складу окупаційних військ відмовляється брати участь у штурмових діях. У відповідь на це російське командування нібито застосовує тактику загороджувальних загонів, щоб змусити військових іти у наступ. Військовий зазначив, що на штурми переважно відправляють погано підготовлених бійців, яких використовують як основну ударну силу.

За його словами, російські солдати опиняються перед вибором між негайною загрозою з боку власного командування або ризиком загибелі під час штурму.

Також портал повідомляв про те, що Франко-німецький телеканал ARTE показав документальний фільм про життя в окупованому Маріуполі, у якому зокрема розповідається про процес русифікації освіти в місті.

Журналісти побували у Маріуполі та поспілкувалися з місцевими жителями, які погодилися взяти участь у зйомках. У фільмі показано, що шкільна система в місті тепер функціонує під повним контролем російської влади. У навчальних закладах розміщені прапори Росії та так званої "ДНР", а дітей змушують співати російський гімн.

