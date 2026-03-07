Військові рф масовано відмовляються йти воювати: що роблять командири

На Покровському напрямку в районі населеного пункту Удачне фіксують випадки відмови російських військових висуватися на передові позиції. Про це повідомив військовий Сил оборони України з позивним "Алекс".

Російська армія на Покровському напрямку відмовляється йти у штурм

За його словами, через значні втрати та складну ситуацію на фронті частина особового складу окупаційних військ відмовляється брати участь у штурмових діях.

У відповідь на це російське командування нібито застосовує тактику загороджувальних загонів, щоб змусити військових іти у наступ.

Військовий зазначив, що на штурми переважно відправляють погано підготовлених бійців, яких використовують як основну ударну силу.

За його словами, російські солдати опиняються перед вибором між негайною загрозою з боку власного командування або ризиком загибелі під час штурму.

