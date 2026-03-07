Шокує: поранені російські військові знов у міжнародному спорті

У Міжнародному паралімпійському комітеті заявили, що російські військові, які брали участь у війні проти України, можуть бути допущені до участі у Паралімпійських іграх.

Російські військові на Паралімпіаді 2026

Про це президент МПК Ендрю Парсонс повідомив у коментарі BBC Sport.

За його словами, паралімпійський рух виник після Другої світової війни як спосіб реабілітації поранених військових. Саме тому, на думку керівництва комітету, участь колишніх військовослужбовців у параспорті не є унікальною практикою.

Парсонс заявив, що для організації не має значення, що саме спортсмен робив на полі бою в минулому, якщо йдеться не про доведені військові злочини.

Водночас журналістське розслідування проєкту "Вот так" свідчить, що Росія вже активно залучає поранених військових до параспорту.

За даними розслідувачів, деяких російських військових починають готувати до спортивних змагань фактично одразу після поранення — ще під час перебування у лікарнях.

Журналістам вдалося встановити щонайменше 70 учасників російського вторгнення в Україну, які вже входять до національної збірної Росії з різних видів спорту.

Крім того, ще приблизно 700 колишніх військових включені до регіональних спортивних команд.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у російській армії фіксують випадки оформлення фіктивних відпусток військовослужбовцям, яких насправді направляють виконувати роботи на фронті. Про це повідомили агенти руху "АТЕШ".

За їхніми даними, протягом 2025 року у 24-му мотострілецькому полку понад 90 військових офіційно отримали відпустки. Однак замість відпочинку їх направляли в район Бахмута. Там солдатів залучали до облаштування та поглиблення оборонних позицій. Таким чином військові формально перебували у відпустці, але фактично виконували роботи на передовій. У "АТЕШ" пояснюють, що така практика виникла через гостру нестачу особового складу в підрозділах російської армії, спричинену значними втратами на фронті.

