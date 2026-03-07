Шокирует: раненые российские военные снова в международном спорте

В Международном паралимпийском комитете заявили, что российские военные, участвовавшие в войне против Украины, могут быть допущены к участию в Паралимпийских играх.

Российские военные на Паралимпиаде 2026

Об этом президент МПК Эндрю Парсонс сообщил в комментарии BBC Sport.

По его словам, паралимпийское движение возникло после Второй мировой войны как способ реабилитации раненых военных. Именно поэтому, по мнению руководства комитета, участие бывших военнослужащих в параспорте не является уникальной практикой.

Парсонс заявил, что для организации не имеет значения, что именно спортсмен совершал на поле боя в прошлом, если речь не идет о доказанных военных преступлениях.

В то же время журналистское расследование проекта "Вот да" свидетельствует, что Россия уже активно привлекает раненых военных в параспорт.

По данным расследователей, некоторые российские военные начинают готовить к спортивным соревнованиям фактически сразу после ранения — еще во время пребывания в больницах.

Журналистам удалось установить не менее 70 участников российского вторжения в Украину, которые уже входят в национальную сборную России по разным видам спорта.

Кроме того, еще около 700 бывших военных включены в региональные спортивные команды.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в российской армии фиксируют случаи оформления фиктивных отпусков военнослужащим, которых на самом деле направляют выполнять работы на фронте. Об этом сообщили агенты движения "АТЕШ".

По их данным, в течение 2025 года в 24 мотострелковом полку более 90 военных официально получили отпуска. Однако вместо отдыха их направляли в район Бахмута. Там солдат привлекали к обустройству и углублению оборонительных позиций. Таким образом, военные формально находились в отпуске, но фактически выполняли работы на передовой. В "АТЕШ" объясняют, что такая практика возникла из-за острой нехватки личного состава в подразделениях российской армии, вызванной значительными потерями на фронте.

