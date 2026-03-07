Шокирует: раненые российские военные снова в международном спорте

Рубрики
Ткачова Марія
В Международном паралимпийском комитете заявили, что российские военные, участвовавшие в войне против Украины, могут быть допущены к участию в Паралимпийских играх.
Российские военные на Паралимпиаде 2026
Об этом президент МПК Эндрю Парсонс сообщил в комментарии BBC Sport.
По его словам, паралимпийское движение возникло после Второй мировой войны как способ реабилитации раненых военных. Именно поэтому, по мнению руководства комитета, участие бывших военнослужащих в параспорте не является уникальной практикой.
Парсонс заявил, что для организации не имеет значения, что именно спортсмен совершал на поле боя в прошлом, если речь не идет о доказанных военных преступлениях.
В то же время журналистское расследование проекта "Вот да" свидетельствует, что Россия уже активно привлекает раненых военных в параспорт.
По данным расследователей, некоторые российские военные начинают готовить к спортивным соревнованиям фактически сразу после ранения — еще во время пребывания в больницах.
Журналистам удалось установить не менее 70 участников российского вторжения в Украину, которые уже входят в национальную сборную России по разным видам спорта.
Кроме того, еще около 700 бывших военных включены в региональные спортивные команды.