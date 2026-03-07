logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Шокирует: раненые российские военные снова в международном спорте
commentss НОВОСТИ Все новости

Шокирует: раненые российские военные снова в международном спорте

Раненые военные, воевавшие против Украины, могут выступить на Паралимпиаде

7 марта 2026, 01:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Международном паралимпийском комитете заявили, что российские военные, участвовавшие в войне против Украины, могут быть допущены к участию в Паралимпийских играх.

Шокирует: раненые российские военные снова в международном спорте

Российские военные на Паралимпиаде 2026

Об этом президент МПК Эндрю Парсонс сообщил в комментарии BBC Sport.

По его словам, паралимпийское движение возникло после Второй мировой войны как способ реабилитации раненых военных. Именно поэтому, по мнению руководства комитета, участие бывших военнослужащих в параспорте не является уникальной практикой.

Парсонс заявил, что для организации не имеет значения, что именно спортсмен совершал на поле боя в прошлом, если речь не идет о доказанных военных преступлениях.

В то же время журналистское расследование проекта "Вот да" свидетельствует, что Россия уже активно привлекает раненых военных в параспорт.

По данным расследователей, некоторые российские военные начинают готовить к спортивным соревнованиям фактически сразу после ранения — еще во время пребывания в больницах.

Журналистам удалось установить не менее 70 участников российского вторжения в Украину, которые уже входят в национальную сборную России по разным видам спорта.

Кроме того, еще около 700 бывших военных включены в региональные спортивные команды.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в российской армии фиксируют случаи оформления фиктивных отпусков военнослужащим, которых на самом деле направляют выполнять работы на фронте. Об этом сообщили агенты движения "АТЕШ".
По их данным, в течение 2025 года в 24 мотострелковом полку более 90 военных официально получили отпуска. Однако вместо отдыха их направляли в район Бахмута. Там солдат привлекали к обустройству и углублению оборонительных позиций. Таким образом, военные формально находились в отпуске, но фактически выполняли работы на передовой. В "АТЕШ" объясняют, что такая практика возникла из-за острой нехватки личного состава в подразделениях российской армии, вызванной значительными потерями на фронте.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gordonua.com/news/sport/bezrazlichno-chto-oni-delali-na-pole-boja-rossijane-kotorye-voevali-protiv-ukrainy-smohut-uchastvovat-v-paralimpiade-1775703.html
Теги:

Новости

Все новости