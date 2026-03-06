Що роблять насправді з військовими рф, коли дають їм відпустку

У російській армії фіксують випадки оформлення фіктивних відпусток військовослужбовцям, яких насправді направляють виконувати роботи на фронті. Про це повідомили агенти руху "АТЕШ".

Відпустка в російській армії

За їхніми даними, протягом 2025 року у 24-му мотострілецькому полку понад 90 військових офіційно отримали відпустки. Однак замість відпочинку їх направляли в район Бахмута.

Там солдатів залучали до облаштування та поглиблення оборонних позицій.

Таким чином військові формально перебували у відпустці, але фактично виконували роботи на передовій.

У "АТЕШ" пояснюють, що така практика виникла через гостру нестачу особового складу в підрозділах російської армії, спричинену значними втратами на фронті.

За наявною інформацією, під час одного з таких "відпусків" військовослужбовець підірвався на міні та отримав важке поранення.

Після інциденту командування частини, за даними руху, сфальсифікувало документи, оформивши подію як поранення під час виконання бойового завдання.

Водночас військових попереджають про відповідальність за розголошення таких схем. Їм погрожують переведенням до штурмових підрозділів, якщо вони розкажуть про фіктивні відпустки.

Агенти руху "АТЕШ" заявляють, що продовжують фіксувати подібні випадки та передавати інформацію про зловживання російського командування.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у російських слідчих ізоляторах і виправних колоніях зафіксовано найменшу кількість ув’язнених за всю сучасну історію країни.

За даними російських джерел, нині у колоніях та СІЗО перебуває близько 308 тисяч осіб, що стало історичним мінімумом. При цьому у слідчих ізоляторах утримується приблизно 89 тисяч людей, що також є рекордно низьким показником.

