logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Що роблять насправді з військовими рф, коли дають їм відпустку
commentss НОВИНИ Всі новини

Що роблять насправді з військовими рф, коли дають їм відпустку

Російським солдатам оформлюють відпустки, але відправляють копати окопи під Бахмутом

6 березня 2026, 22:24
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У російській армії фіксують випадки оформлення фіктивних відпусток військовослужбовцям, яких насправді направляють виконувати роботи на фронті. Про це повідомили агенти руху "АТЕШ".

Що роблять насправді з військовими рф, коли дають їм відпустку

Відпустка в російській армії

За їхніми даними, протягом 2025 року у 24-му мотострілецькому полку понад 90 військових офіційно отримали відпустки. Однак замість відпочинку їх направляли в район Бахмута.

Там солдатів залучали до облаштування та поглиблення оборонних позицій.

Таким чином військові формально перебували у відпустці, але фактично виконували роботи на передовій.

У "АТЕШ" пояснюють, що така практика виникла через гостру нестачу особового складу в підрозділах російської армії, спричинену значними втратами на фронті.

За наявною інформацією, під час одного з таких "відпусків" військовослужбовець підірвався на міні та отримав важке поранення.

Після інциденту командування частини, за даними руху, сфальсифікувало документи, оформивши подію як поранення під час виконання бойового завдання.

Водночас військових попереджають про відповідальність за розголошення таких схем. Їм погрожують переведенням до штурмових підрозділів, якщо вони розкажуть про фіктивні відпустки.

Агенти руху "АТЕШ" заявляють, що продовжують фіксувати подібні випадки та передавати інформацію про зловживання російського командування.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у російських слідчих ізоляторах і виправних колоніях зафіксовано найменшу кількість ув’язнених за всю сучасну історію країни.
За даними російських джерел, нині у колоніях та СІЗО перебуває близько 308 тисяч осіб, що стало історичним мінімумом. При цьому у слідчих ізоляторах утримується приблизно 89 тисяч людей, що також є рекордно низьким показником.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/atesh_ua/9424
Теги:

Новини

Всі новини