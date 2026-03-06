У Росії стало найменше увʼязнених в історії: де всі вбивці зараз

Рубрики
Ткачова Марія
У російських слідчих ізоляторах і виправних колоніях зафіксовано найменшу кількість ув’язнених за всю сучасну історію країни.
Увʼязнені з Росії на війні проти України
За даними російських джерел, нині у колоніях та СІЗО перебуває близько 308 тисяч осіб, що стало історичним мінімумом. При цьому у слідчих ізоляторах утримується приблизно 89 тисяч людей, що також є рекордно низьким показником.
Російські пропагандистські джерела пояснюють це нібито "гуманізацією законодавства" та змінами у правозастосовчій практиці.
Втім незалежні оглядачі пов’язують різке скорочення кількості ув’язнених передусім із вербуванням засуджених для участі у війні проти України.
Після початку повномасштабного вторгнення російські силові структури активно набирають ув’язнених до штурмових підрозділів. Засудженим пропонують амністію, грошові виплати або скорочення строку в обмін на участь у бойових діях.
У результаті значна частина колишніх в’язнів опинилася на фронті, де їх використовують у штурмових підрозділах із високим рівнем втрат.