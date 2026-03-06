logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Росії стало найменше увʼязнених в історії: де всі вбивці зараз
commentss НОВИНИ Всі новини

У Росії стало найменше увʼязнених в історії: де всі вбивці зараз

У російських тюрмах зафіксували історичний мінімум ув’язнених

6 березня 2026, 22:17
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У російських слідчих ізоляторах і виправних колоніях зафіксовано найменшу кількість ув’язнених за всю сучасну історію країни.

У Росії стало найменше увʼязнених в історії: де всі вбивці зараз

Увʼязнені з Росії на війні проти України

За даними російських джерел, нині у колоніях та СІЗО перебуває близько 308 тисяч осіб, що стало історичним мінімумом. При цьому у слідчих ізоляторах утримується приблизно 89 тисяч людей, що також є рекордно низьким показником.

Російські пропагандистські джерела пояснюють це нібито "гуманізацією законодавства" та змінами у правозастосовчій практиці.

Втім незалежні оглядачі пов’язують різке скорочення кількості ув’язнених передусім із вербуванням засуджених для участі у війні проти України.

Після початку повномасштабного вторгнення російські силові структури активно набирають ув’язнених до штурмових підрозділів. Засудженим пропонують амністію, грошові виплати або скорочення строку в обмін на участь у бойових діях.

У результаті значна частина колишніх в’язнів опинилася на фронті, де їх використовують у штурмових підрозділах із високим рівнем втрат.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Росія продовжує розширювати військову інфраструктуру поблизу кордонів країн НАТО, попри значні ресурси, які вона витрачає на війну проти України. Про це йдеться у звіті литовської розвідки щодо загроз національній безпеці на 2026 рік.
У документі зазначається, що Москва поступово реалізує плани зі збільшення військової потужності, які були оголошені ще у грудні 2022 року. Зокрема, російські бригади, розташовані вздовж східних кордонів країн НАТО, розширюють до рівня дивізій. Крім того, формуються нові військові частини.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/ButusovPlus/27405
Теги:

Новини

Всі новини