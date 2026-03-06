У Росії стало найменше увʼязнених в історії: де всі вбивці зараз

У російських слідчих ізоляторах і виправних колоніях зафіксовано найменшу кількість ув’язнених за всю сучасну історію країни.

Увʼязнені з Росії на війні проти України

За даними російських джерел, нині у колоніях та СІЗО перебуває близько 308 тисяч осіб, що стало історичним мінімумом. При цьому у слідчих ізоляторах утримується приблизно 89 тисяч людей, що також є рекордно низьким показником.

Російські пропагандистські джерела пояснюють це нібито "гуманізацією законодавства" та змінами у правозастосовчій практиці.

Втім незалежні оглядачі пов’язують різке скорочення кількості ув’язнених передусім із вербуванням засуджених для участі у війні проти України.

Після початку повномасштабного вторгнення російські силові структури активно набирають ув’язнених до штурмових підрозділів. Засудженим пропонують амністію, грошові виплати або скорочення строку в обмін на участь у бойових діях.

У результаті значна частина колишніх в’язнів опинилася на фронті, де їх використовують у штурмових підрозділах із високим рівнем втрат.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Росія продовжує розширювати військову інфраструктуру поблизу кордонів країн НАТО, попри значні ресурси, які вона витрачає на війну проти України. Про це йдеться у звіті литовської розвідки щодо загроз національній безпеці на 2026 рік.

У документі зазначається, що Москва поступово реалізує плани зі збільшення військової потужності, які були оголошені ще у грудні 2022 року. Зокрема, російські бригади, розташовані вздовж східних кордонів країн НАТО, розширюють до рівня дивізій. Крім того, формуються нові військові частини.

