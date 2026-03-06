В России стало меньше всего заключенных в истории: где все убийцы сейчас

Рубрики
В российских следственных изоляторах и исправительных колониях зафиксировано меньшее количество заключенных за всю современную историю страны.
Заключенные из России на войне против Украины
По данным российских источников, в настоящее время в колониях и СИЗО находится около 308 тысяч человек, что стало историческим минимумом. При этом в следственных изоляторах содержится около 89 тысяч человек, что также является рекордно низким показателем.
Российские пропагандистские источники объясняют это якобы гуманизацией законодательства и изменениями в правоприменительной практике.
Впрочем, независимые обозреватели связывают резкое сокращение количества заключенных, прежде всего, с вербовкой осужденных для участия в войне против Украины.
После начала полномасштабного вторжения российские силовые структуры активно набирают заключенных в штурмовые подразделения. Осужденным предлагают амнистию, денежные выплаты или сокращение срока в обмен на участие в боевых действиях.
В результате значительная часть бывших узников оказалась на фронте, где они используются в штурмовых подразделениях с высоким уровнем потерь.