В России стало меньше всего заключенных в истории: где все убийцы сейчас
commentss НОВОСТИ Все новости

В России стало меньше всего заключенных в истории: где все убийцы сейчас

В российских тюрьмах зафиксировали исторический минимум заключенных

6 марта 2026, 22:17
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В российских следственных изоляторах и исправительных колониях зафиксировано меньшее количество заключенных за всю современную историю страны.

В России стало меньше всего заключенных в истории: где все убийцы сейчас

Заключенные из России на войне против Украины

По данным российских источников, в настоящее время в колониях и СИЗО находится около 308 тысяч человек, что стало историческим минимумом. При этом в следственных изоляторах содержится около 89 тысяч человек, что также является рекордно низким показателем.

Российские пропагандистские источники объясняют это якобы гуманизацией законодательства и изменениями в правоприменительной практике.

Впрочем, независимые обозреватели связывают резкое сокращение количества заключенных, прежде всего, с вербовкой осужденных для участия в войне против Украины.

После начала полномасштабного вторжения российские силовые структуры активно набирают заключенных в штурмовые подразделения. Осужденным предлагают амнистию, денежные выплаты или сокращение срока в обмен на участие в боевых действиях.

В результате значительная часть бывших узников оказалась на фронте, где они используются в штурмовых подразделениях с высоким уровнем потерь.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Россия продолжает расширять военную инфраструктуру вблизи границ стран НАТО, несмотря на значительные ресурсы, которые она тратит на войну против Украины. Об этом говорится в отчете литовской разведки об угрозах национальной безопасности на 2026 год.
В документе говорится, что Москва постепенно реализует планы по увеличению военной мощи, которые были объявлены еще в декабре 2022 года. В частности, российские бригады, расположенные вдоль восточных границ НАТО, расширяют до уровня дивизий. Кроме того, формируются новые воинские части.



Источник: https://t.me/ButusovPlus/27405
