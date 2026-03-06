logo_ukra

Росія нарощує армію біля кордонів НАТО: розвідка назвала терміни
НОВИНИ

Росія нарощує армію біля кордонів НАТО: розвідка назвала терміни

Росія розширює військові підрозділи біля кордонів НАТО — розвідка Литви

6 березня 2026, 20:45
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Росія продовжує розширювати військову інфраструктуру поблизу кордонів країн НАТО, попри значні ресурси, які вона витрачає на війну проти України. Про це йдеться у звіті литовської розвідки щодо загроз національній безпеці на 2026 рік.

Росія нарощує армію біля кордонів НАТО: розвідка назвала терміни

Армія рф біля кордонів НАТО

У документі зазначається, що Москва поступово реалізує плани зі збільшення військової потужності, які були оголошені ще у грудні 2022 року.

Зокрема, російські бригади, розташовані вздовж східних кордонів країн НАТО, розширюють до рівня дивізій. Крім того, формуються нові військові частини.

У литовській розвідці попередили, що поки Росія залучає значну частину ресурсів у війні проти України, однак у разі її завершення ситуація може швидко змінитися.

За оцінками аналітиків, якщо бойові дії припиняться і Росія зможе вивести значну частину своїх військ з України, нові підрозділи біля кордонів Балтійських країн у короткостроковій перспективі можуть бути майже повністю укомплектовані особовим складом і технікою.

У середньостроковій перспективі Росія зможе відновити свої стратегічні резерви, а в довгостроковій — створити армію, яка буде на 30–50% більшою, ніж до початку повномасштабної війни проти України, і водночас значно модернізованою.

У розвідці також прогнозують можливі терміни військових сценаріїв. Зокрема, у разі укладення мирної угоди Росія може бути готовою до обмежених військових операцій у Балтійському регіоні вже через один-два роки.

Для підготовки до повномасштабної війни проти НАТО, за оцінками литовських аналітиків, Росії може знадобитися від шести до десяти років.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російські військові, ймовірно, примусово вивезли 19 українців із села Сопич Есманьської громади на Сумщині. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.



Джерело: https://www.vsd.lt/wp-content/uploads/2026/03/2026-GR-ENG-El.pdf
