Росія нарощує армію біля кордонів НАТО: розвідка назвала терміни

Росія продовжує розширювати військову інфраструктуру поблизу кордонів країн НАТО, попри значні ресурси, які вона витрачає на війну проти України. Про це йдеться у звіті литовської розвідки щодо загроз національній безпеці на 2026 рік.

Армія рф біля кордонів НАТО

У документі зазначається, що Москва поступово реалізує плани зі збільшення військової потужності, які були оголошені ще у грудні 2022 року.

Зокрема, російські бригади, розташовані вздовж східних кордонів країн НАТО, розширюють до рівня дивізій. Крім того, формуються нові військові частини.

У литовській розвідці попередили, що поки Росія залучає значну частину ресурсів у війні проти України, однак у разі її завершення ситуація може швидко змінитися.

За оцінками аналітиків, якщо бойові дії припиняться і Росія зможе вивести значну частину своїх військ з України, нові підрозділи біля кордонів Балтійських країн у короткостроковій перспективі можуть бути майже повністю укомплектовані особовим складом і технікою.

У середньостроковій перспективі Росія зможе відновити свої стратегічні резерви, а в довгостроковій — створити армію, яка буде на 30–50% більшою, ніж до початку повномасштабної війни проти України, і водночас значно модернізованою.

У розвідці також прогнозують можливі терміни військових сценаріїв. Зокрема, у разі укладення мирної угоди Росія може бути готовою до обмежених військових операцій у Балтійському регіоні вже через один-два роки.

Для підготовки до повномасштабної війни проти НАТО, за оцінками литовських аналітиків, Росії може знадобитися від шести до десяти років.

