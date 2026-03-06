logo

Главная Новости Общество Война с Россией Россия наращивает армию у границ НАТО: разведка назвала термины
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия наращивает армию у границ НАТО: разведка назвала термины

Россия расширяет военные подразделения у границ НАТО - разведка Литвы

6 марта 2026, 20:45
Ткачова Марія

Россия продолжает расширять военную инфраструктуру вблизи границ стран НАТО, несмотря на значительные ресурсы, которые она тратит на войну против Украины. Об этом говорится в отчете литовской разведки об угрозах национальной безопасности на 2026 год.

Россия наращивает армию у границ НАТО: разведка назвала термины

Армия России у границ НАТО

В документе говорится, что Москва постепенно реализует планы по увеличению военной мощи, которые были объявлены еще в декабре 2022 года.

В частности, российские бригады, расположенные вдоль восточных границ НАТО, расширяют до уровня дивизий. Кроме того, формируются новые воинские части.

В литовской разведке предупредили, что пока Россия привлекает значительную часть ресурсов в войне против Украины, однако в случае ее завершения ситуация может быстро измениться.

По оценкам аналитиков, если боевые действия прекратятся и Россия сможет вывести значительную часть своих войск из Украины, новые подразделения у границ Балтийских стран в краткосрочной перспективе могут быть полностью укомплектованы личным составом и техникой.

В среднесрочной перспективе Россия сможет восстановить свои стратегические резервы, а в долгосрочной — создать армию, которая будет на 30–50% больше, чем до начала полномасштабной войны против Украины, и в то же время значительно модернизирована.

В разведке также предсказывают возможные сроки военных сценариев. В частности, в случае заключения мирного соглашения Россия может быть готова к ограниченным военным операциям в Балтийском регионе уже через один-два года.

Для подготовки к полномасштабной войне против НАТО, по оценкам литовских аналитиков, России может потребоваться от шести до десяти лет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские военные, вероятно, принудительно вывезли 19 украинцев из села Сопич Эсманьской общины на Сумщине. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.



Источник: https://www.vsd.lt/wp-content/uploads/2026/03/2026-GR-ENG-El.pdf
