Россия наращивает армию у границ НАТО: разведка назвала термины

Россия продолжает расширять военную инфраструктуру вблизи границ стран НАТО, несмотря на значительные ресурсы, которые она тратит на войну против Украины. Об этом говорится в отчете литовской разведки об угрозах национальной безопасности на 2026 год.

Армия России у границ НАТО

В документе говорится, что Москва постепенно реализует планы по увеличению военной мощи, которые были объявлены еще в декабре 2022 года.

В частности, российские бригады, расположенные вдоль восточных границ НАТО, расширяют до уровня дивизий. Кроме того, формируются новые воинские части.

В литовской разведке предупредили, что пока Россия привлекает значительную часть ресурсов в войне против Украины, однако в случае ее завершения ситуация может быстро измениться.

По оценкам аналитиков, если боевые действия прекратятся и Россия сможет вывести значительную часть своих войск из Украины, новые подразделения у границ Балтийских стран в краткосрочной перспективе могут быть полностью укомплектованы личным составом и техникой.

В среднесрочной перспективе Россия сможет восстановить свои стратегические резервы, а в долгосрочной — создать армию, которая будет на 30–50% больше, чем до начала полномасштабной войны против Украины, и в то же время значительно модернизирована.

В разведке также предсказывают возможные сроки военных сценариев. В частности, в случае заключения мирного соглашения Россия может быть готова к ограниченным военным операциям в Балтийском регионе уже через один-два года.

Для подготовки к полномасштабной войне против НАТО, по оценкам литовских аналитиков, России может потребоваться от шести до десяти лет.

