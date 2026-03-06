Росіяни викрали українців

Російські військові, ймовірно, примусово вивезли 19 українців із села Сопич Есманьської громади на Сумщині. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Росіяни на Сумщині викрили українців
За його словами, спочатку з жителями села зник зв’язок. Згодом їхні інтерв’ю з’явилися на одному з російських телеканалів.
Українська сторона вже звернулася до уповноваженої з прав людини в Росії з вимогою відвідати цих людей, перевірити їхній стан і умови утримання, а також сприяти їхньому поверненню додому.
Лубінець зазначив, що це не перший випадок примусового вивезення цивільних із прикордонних районів Сумської області.
Зокрема, у грудні 2025 року російські військові викрали 50 жителів села Грабовське на Сумщині.
Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російські пропагандистські ресурси поширюють нову інформаційну кампанію про нібито "звірства українських військових" у Гуляйполі Запорізької області.
У повідомленнях стверджується, що російські військові начебто знаходили у підвалах міста тіла розстріляних мирних жителів. Як джерело цієї інформації пропагандисти наводять слова чоловіка, якого називають "біженцем Андрієм". Водночас він сам заявляє, що дізнався про це від російських військових і не був безпосереднім свідком описаних подій. У Центрі протидії дезінформації зазначають, що російська сторона не надала жодних доказів на підтвердження цих звинувачень — відсутні відео чи фото з місця подій, інформація про кількість загиблих або результати будь-яких розслідувань.
