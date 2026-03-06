Росіяни викрали українців

Російські військові, ймовірно, примусово вивезли 19 українців із села Сопич Есманьської громади на Сумщині. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Росіяни на Сумщині викрили українців

За його словами, спочатку з жителями села зник зв’язок. Згодом їхні інтерв’ю з’явилися на одному з російських телеканалів.

Українська сторона вже звернулася до уповноваженої з прав людини в Росії з вимогою відвідати цих людей, перевірити їхній стан і умови утримання, а також сприяти їхньому поверненню додому.

Лубінець зазначив, що це не перший випадок примусового вивезення цивільних із прикордонних районів Сумської області.

Зокрема, у грудні 2025 року російські військові викрали 50 жителів села Грабовське на Сумщині.

