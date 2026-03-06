Россияне украли украинцев

Российские военные, вероятно, принудительно вывезли 19 украинцев из села Сопич Эсманьской общины Сумской области. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Россияне в Сумской области украли украинцев

По его словам, сначала с жителями села исчезла связь. Затем их интервью появились на одном из российских телеканалов.

Украинская сторона уже обратилась к уполномоченному по правам человека в России с требованием посетить этих людей, проверить их состояние и условия содержания, а также содействовать их возвращению домой.

Лубинец отметил, что это не первый случай принудительного вывоза гражданских из приграничных районов Сумской области.

В частности, в декабре 2025 года российские военные похитили 50 жителей села Грабовское Сумской области.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские пропагандистские ресурсы распространяют новую информационную кампанию о якобы "зверствах украинских военных" в Гуляйполе Запорожской области.

В сообщениях утверждается, что российские военные вроде бы находили в подвалах города тела расстрелянных мирных жителей. В качестве источника этой информации пропагандисты приводят слова мужчины, которого называют "беженцем Андреем". В то же время он сам заявляет, что узнал это от российских военных и не был непосредственным свидетелем описанных событий. В Центре противодействия дезинформации отмечают, что российская сторона не предоставила никаких доказательств в подтверждение этих обвинений: отсутствуют видео или фото с места происшествия, информация о количестве погибших или результатах каких-либо расследований.

