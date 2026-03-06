logo

Война с Россией Россияне украли украинцев
Россияне украли украинцев

Россияне, вероятно, принудительно вывезли 19 жителей приграничного села Сумской области. Украина обратилась к омбудсману РФ с требованием проверить их состояние

6 марта 2026, 20:31
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российские военные, вероятно, принудительно вывезли 19 украинцев из села Сопич Эсманьской общины Сумской области. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Россияне украли украинцев

Россияне в Сумской области украли украинцев

По его словам, сначала с жителями села исчезла связь. Затем их интервью появились на одном из российских телеканалов.

Украинская сторона уже обратилась к уполномоченному по правам человека в России с требованием посетить этих людей, проверить их состояние и условия содержания, а также содействовать их возвращению домой.

Лубинец отметил, что это не первый случай принудительного вывоза гражданских из приграничных районов Сумской области.

В частности, в декабре 2025 года российские военные похитили 50 жителей села Грабовское Сумской области.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские пропагандистские ресурсы распространяют новую информационную кампанию о якобы "зверствах украинских военных" в Гуляйполе Запорожской области.
В сообщениях утверждается, что российские военные вроде бы находили в подвалах города тела расстрелянных мирных жителей. В качестве источника этой информации пропагандисты приводят слова мужчины, которого называют "беженцем Андреем". В то же время он сам заявляет, что узнал это от российских военных и не был непосредственным свидетелем описанных событий. В Центре противодействия дезинформации отмечают, что российская сторона не предоставила никаких доказательств в подтверждение этих обвинений: отсутствуют видео или фото с места происшествия, информация о количестве погибших или результатах каких-либо расследований.



Источник: https://t.me/dmytro_lubinetzs/11114
