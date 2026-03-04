logo_ukra

Росіяни поширюють чергову пропаганду про українських військовим: що вигадали на цей раз
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни поширюють чергову пропаганду про українських військовим: що вигадали на цей раз

Російська пропаганда поширює новий фейк про «звірства ЗСУ» у Гуляйполі

4 березня 2026, 16:51
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Російські пропагандистські ресурси поширюють нову інформаційну кампанію про нібито "звірства українських військових" у Гуляйполі Запорізької області.

Росіяни поширюють чергову пропаганду про українських військовим: що вигадали на цей раз

Російські фейки про військових України

У повідомленнях стверджується, що російські військові начебто знаходили у підвалах міста тіла розстріляних мирних жителів.

Як джерело цієї інформації пропагандисти наводять слова чоловіка, якого називають "біженцем Андрієм". Водночас він сам заявляє, що дізнався про це від російських військових і не був безпосереднім свідком описаних подій.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що російська сторона не надала жодних доказів на підтвердження цих звинувачень — відсутні відео чи фото з місця подій, інформація про кількість загиблих або результати будь-яких розслідувань.

Фахівці підкреслюють, що використання анонімних або неперевірених свідків є типовим прийомом російських інформаційних операцій. Такі історії складно перевірити, але вони розраховані на сильну емоційну реакцію аудиторії.

У ЦПД наголошують, що подібні вкиди є частиною системної кампанії з дискредитації Сил оборони України та спробою відвернути увагу від злочинів російської армії.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ фіксуються ознаки підготовки російських військ до активізації бойових дій на Покровському напрямку.
За наявною інформацією, противник планує посилити наступальні дії на початку весни. Протягом останніх місяців російські війська накопичували ресурси для подальшого застосування. Наразі основні зусилля ворог зосередив на просуванні у напрямку Гришиного, яке розташоване на північний захід від Покровська. Бої тривають у східній частині населеного пункту.



Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17338
