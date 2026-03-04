Росіяни поширюють чергову пропаганду про українських військовим: що вигадали на цей раз

Рубрики
Ткачова Марія
Російські пропагандистські ресурси поширюють нову інформаційну кампанію про нібито "звірства українських військових" у Гуляйполі Запорізької області.
Російські фейки про військових України
У повідомленнях стверджується, що російські військові начебто знаходили у підвалах міста тіла розстріляних мирних жителів.
Як джерело цієї інформації пропагандисти наводять слова чоловіка, якого називають "біженцем Андрієм". Водночас він сам заявляє, що дізнався про це від російських військових і не був безпосереднім свідком описаних подій.
У Центрі протидії дезінформації зазначають, що російська сторона не надала жодних доказів на підтвердження цих звинувачень — відсутні відео чи фото з місця подій, інформація про кількість загиблих або результати будь-яких розслідувань.
Фахівці підкреслюють, що використання анонімних або неперевірених свідків є типовим прийомом російських інформаційних операцій. Такі історії складно перевірити, але вони розраховані на сильну емоційну реакцію аудиторії.
У ЦПД наголошують, що подібні вкиди є частиною системної кампанії з дискредитації Сил оборони України та спробою відвернути увагу від злочинів російської армії.