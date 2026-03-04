Росіяни готують новий наступ: військові розкрили напрямки

У смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ фіксуються ознаки підготовки російських військ до активізації бойових дій на Покровському напрямку.

Росіяни планують новий наступ на Покровський напрямок

За наявною інформацією, противник планує посилити наступальні дії на початку весни. Протягом останніх місяців російські війська накопичували ресурси для подальшого застосування.

Наразі основні зусилля ворог зосередив на просуванні у напрямку Гришиного, яке розташоване на північний захід від Покровська. Бої тривають у східній частині населеного пункту.

Російські підрозділи намагаються просунутися до центральної частини Гришиного, атакуючи населений пункт одночасно з північного та південного напрямків.

Водночас противник не припиняє спроб повністю захопити Покровськ та Мирноград. Українські військові утримують позиції на північних околицях обох міст.

За підсумками лютого українські підрозділи ліквідували та поранили понад тисячу російських військових. Також було знищено або уражено 38 гармат і мінометів, чотири одиниці бронетехніки, 84 одиниці автомобільної та мототехніки, а також п’ять наземних роботизованих комплексів.

