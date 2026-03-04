Россияне готовят новое наступление: военные раскрыли направления

Рубрики
Ткачова Марія
В полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск фиксируются признаки подготовки русских войск к активизации боевых действий в Покровском направлении.
Россияне планируют новое наступление на Покровское направление
По имеющейся информации, противник планирует усилить наступательные действия в начале весны. В последние месяцы российские войска накапливали ресурсы для дальнейшего применения.
Основные усилия враг сосредоточил на продвижении в направлении Гришиного, которое расположено к северо-западу от Покровска. Бои продолжаются в восточной части населенного пункта.
Российские подразделения пытаются продвинуться в центральную часть Гришиного, атакуя населенный пункт одновременно с северного и южного направлений.
В то же время противник не прекращает попыток полностью захватить Покровск и Мирноград. Украинские военные удерживают позиции на северных окраинах обоих городов.
По итогам февраля украинские подразделения ликвидировали и ранили более тысячи российских военных. Также были уничтожены или поражены 38 орудий и минометов, четыре единицы бронетехники, 84 единицы автомобильной и мототехники, а также пять наземных роботизированных комплексов.