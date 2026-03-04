Россияне готовят новое наступление: военные раскрыли направления

В полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск фиксируются признаки подготовки русских войск к активизации боевых действий в Покровском направлении.

Россияне планируют новое наступление на Покровское направление

По имеющейся информации, противник планирует усилить наступательные действия в начале весны. В последние месяцы российские войска накапливали ресурсы для дальнейшего применения.

Основные усилия враг сосредоточил на продвижении в направлении Гришиного, которое расположено к северо-западу от Покровска. Бои продолжаются в восточной части населенного пункта.

Российские подразделения пытаются продвинуться в центральную часть Гришиного, атакуя населенный пункт одновременно с северного и южного направлений.

В то же время противник не прекращает попыток полностью захватить Покровск и Мирноград. Украинские военные удерживают позиции на северных окраинах обоих городов.

По итогам февраля украинские подразделения ликвидировали и ранили более тысячи российских военных. Также были уничтожены или поражены 38 орудий и минометов, четыре единицы бронетехники, 84 единицы автомобильной и мототехники, а также пять наземных роботизированных комплексов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на Покровском направлении пятеро бойцов Национальной гвардии Украины из Черновицкой области в течение 173 дней удерживали оборону в условиях полного окружения.

По словам гвардейца с позывным "Сармат", ежедневно подразделение отражало атаки российской пехоты, скрывалось от дронов и переживало постоянные минометные и артиллерийские обстрелы. Дважды русские военные пытались взять их в плен, однако бойцам удалось отразиться. Враг регулярно проводил штурмы, используя артиллерию, минометы и бронетехнику. оккупанты часто атаковали на мотоциклах, пытаясь быстро прорвать оборону.

