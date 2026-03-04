Жорстока історія: повне оточення бійців України на Покровському напрямку

На Покровському напрямку п’ятеро бійців Національної гвардії України з Чернівецької області протягом 173 днів утримували оборону в умовах повного оточення.

173 дні оборони та повне оточення на Покровському напрямку

За словами гвардійця з позивним "Сармат", щодня підрозділ відбивав атаки російської піхоти, ховався від дронів та переживав постійні мінометні й артилерійські обстріли. Двічі російські військові намагалися взяти їх у полон, однак бійцям вдалося відбитися.

Ворог регулярно проводив штурми, використовуючи артилерію, міномети та бронетехніку. Окупанти часто атакували на мотоциклах, намагаючись швидко прорвати оборону.

Гвардієць із позивним "Краб" розповів, що за час оборони українські військові знищили близько десяти мотоциклів противника та значну кількість піхоти. За його словами, втрати російських військ за цей період становили приблизно дві роти.

Після того як позицію українських бійців виявили, російські війська розпочали масований штурм, який тривав з ранку до вечора. Українські дрони допомогли зупинити атаку, після чого гвардійці змогли змінити позицію.

Під покровом туману вони перемістилися до підвалу в одному з покинутих будинків у селі, де переховувалися ще близько двох з половиною місяців. Під час переміщення вони неодноразово натрапляли на російських військових і навіть були змушені маскуватися під своїх, щоб уникнути викриття.

Попри критичний брак провізії та тривале перебування в оточенні, бійці зрештою змогли залишити позиції та повернутися до своїх.

За мужність і героїзм усіх п’ятьох військових нагородили відзнакою Президента України "За оборону України". Наразі вони продовжують службу.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у ніч на 4 березня в Ростовській області Росії під час відбиття атаки безпілотників був збитий військовий гелікоптер Мі-8, який належав Міністерству оборони РФ. Про це повідомило російське незалежне медіа ASTRA з посиланням на місцевих жителів та джерела в екстрених службах.