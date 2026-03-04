Жестокая история: полное окружение бойцов Украины на Покровском направлении

На Покровском направлении пять бойцов Национальной гвардии Украины из Черновицкой области в течение 173 дней удерживали оборону в условиях полного окружения.

173 дня обороны и полное окружение на Покровском направлении

По словам гвардейца с позывным "Сармат", ежедневно подразделение отражало атаки российской пехоты, скрывалось от дронов и переживало постоянные минометные и артиллерийские обстрелы. Дважды русские военные пытались взять их в плен, однако бойцам удалось отразиться.

Враг регулярно проводил штурмы, используя артиллерию, минометы и бронетехнику. оккупанты часто атаковали на мотоциклах, пытаясь быстро прорвать оборону.

Гвардиец с позывным "Крабом" рассказал, что за время обороны украинские военные уничтожили около десяти мотоциклов противника и значительное количество пехоты. По его словам, потери российских войск за этот период составили около двух рот.

После того как позиция украинских бойцов была обнаружена, российские войска начали массированный штурм, который длился с утра до вечера. Украинские дроны помогли остановить атаку, после чего гвардейцы смогли сменить позицию.

Под покровом тумана они переместились в подвал в одном из заброшенных домов в деревне, где скрывались еще около двух с половиной месяцев. Во время перемещения они неоднократно наталкивались на русских военных и даже были вынуждены маскироваться под своих, чтобы избежать разоблачения.

Несмотря на критическую нехватку провизии и длительное пребывание в окружении, бойцы в конце концов смогли оставить позиции и вернуться к своим.

За мужество и героизм всех пятерых военных наградили отличием Президента Украины "За оборону Украины". Пока они продолжают службу.

