logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.72

EUR/UAH

50.83

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне распространяют очередную пропаганду об украинских военных: что придумали на этот раз
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне распространяют очередную пропаганду об украинских военных: что придумали на этот раз

Российская пропаганда распространяет новый фейк о «зверствах ВСУ» в Гуляйполе

4 марта 2026, 16:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российские пропагандистские ресурсы распространяют новую информационную кампанию о якобы "зверствах украинских военных" в Гуляйполе Запорожской области.

Россияне распространяют очередную пропаганду об украинских военных: что придумали на этот раз

Российские фейки о военных Украине

В сообщениях утверждается, что российские военные вроде бы находили в подвалах города тела расстрелянных мирных жителей.

Как источник этой информации пропагандисты приводят слова мужчины, которого называют "беженцем Андреем". В то же время он сам заявляет, что узнал это от российских военных и не был непосредственным свидетелем описанных событий.

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что российская сторона не предоставила никаких доказательств в подтверждение этих обвинений: отсутствуют видео или фото с места происшествия, информация о количестве погибших или результатах каких-либо расследований.

Специалисты подчеркивают, что использование анонимных или непроверенных свидетелей является типичным приемом российских информационных операций. Такие истории сложно проверить, но рассчитаны они на сильную эмоциональную реакцию аудитории.

В ЦПИ отмечают, что подобные вбросы являются частью системной кампании по дискредитации Сил обороны Украины и попыткой отвлечь внимание от преступлений российской армии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск фиксируются признаки подготовки российских войск к активизации боевых действий на Покровском направлении.
По имеющейся информации, противник планирует усилить наступательные действия в начале весны. В последние месяцы российские войска накапливали ресурсы для дальнейшего применения. Основные усилия враг сосредоточил на продвижении в направлении Гришиного, которое расположено к северо-западу от Покровска. Бои продолжаются в восточной части населенного пункта.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17338
Теги:

Новости

Все новости