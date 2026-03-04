Россияне распространяют очередную пропаганду об украинских военных: что придумали на этот раз

Рубрики
Российские пропагандистские ресурсы распространяют новую информационную кампанию о якобы "зверствах украинских военных" в Гуляйполе Запорожской области.
В сообщениях утверждается, что российские военные вроде бы находили в подвалах города тела расстрелянных мирных жителей.
Как источник этой информации пропагандисты приводят слова мужчины, которого называют "беженцем Андреем". В то же время он сам заявляет, что узнал это от российских военных и не был непосредственным свидетелем описанных событий.
В Центре противодействия дезинформации отмечают, что российская сторона не предоставила никаких доказательств в подтверждение этих обвинений: отсутствуют видео или фото с места происшествия, информация о количестве погибших или результатах каких-либо расследований.
Специалисты подчеркивают, что использование анонимных или непроверенных свидетелей является типичным приемом российских информационных операций. Такие истории сложно проверить, но рассчитаны они на сильную эмоциональную реакцию аудитории.
В ЦПИ отмечают, что подобные вбросы являются частью системной кампании по дискредитации Сил обороны Украины и попыткой отвлечь внимание от преступлений российской армии.