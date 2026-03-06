Что делают на самом деле с военными РФ, когда дают им отпуск

Рубрики
Ткачова Марія
В российской армии фиксируют случаи оформления фиктивных отпусков военнослужащим, которых действительно направляют выполнять работы на фронте. Об этом сообщили агенты движения "АТЕШ".
Отпуск в русской армии
По их данным, в течение 2025 года в 24 мотострелковом полку более 90 военных официально получили отпуска. Однако вместо отдыха их направляли в район Бахмута.
Там солдат привлекали к обустройству и углублению оборонительных позиций.
Таким образом, военные формально находились в отпуске, но фактически выполняли работы на передовой.
В "АТЕШ" объясняют, что такая практика возникла из-за острой нехватки личного состава в подразделениях российской армии, вызванной значительными потерями на фронте.
По имеющейся информации, во время одного из таких отпусков военнослужащий взорвался на мини и получил тяжелое ранение.
После инцидента командование части, по данным движения, сфальсифицировало документы, оформив событие как ранение при выполнении боевого задания.
В то же время военные предупреждают об ответственности за разглашение таких схем. Им угрожают переводом в штурмовые подразделения, если они расскажут о фиктивных отпусках.
Агенты движения АТЕШ заявляют, что продолжают фиксировать подобные случаи и передавать информацию о злоупотреблениях российского командования.