logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Что делают на самом деле с военными РФ, когда дают им отпуск
commentss НОВОСТИ Все новости

Что делают на самом деле с военными РФ, когда дают им отпуск

Российским солдатам оформляют отпуска, но отправляют копать окопы под Бахмутом

6 марта 2026, 22:24
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В российской армии фиксируют случаи оформления фиктивных отпусков военнослужащим, которых действительно направляют выполнять работы на фронте. Об этом сообщили агенты движения "АТЕШ".

Что делают на самом деле с военными РФ, когда дают им отпуск

Отпуск в русской армии

По их данным, в течение 2025 года в 24 мотострелковом полку более 90 военных официально получили отпуска. Однако вместо отдыха их направляли в район Бахмута.

Там солдат привлекали к обустройству и углублению оборонительных позиций.

Таким образом, военные формально находились в отпуске, но фактически выполняли работы на передовой.

В "АТЕШ" объясняют, что такая практика возникла из-за острой нехватки личного состава в подразделениях российской армии, вызванной значительными потерями на фронте.

По имеющейся информации, во время одного из таких отпусков военнослужащий взорвался на мини и получил тяжелое ранение.

После инцидента командование части, по данным движения, сфальсифицировало документы, оформив событие как ранение при выполнении боевого задания.

В то же время военные предупреждают об ответственности за разглашение таких схем. Им угрожают переводом в штурмовые подразделения, если они расскажут о фиктивных отпусках.

Агенты движения АТЕШ заявляют, что продолжают фиксировать подобные случаи и передавать информацию о злоупотреблениях российского командования.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в российских следственных изоляторах и исправительных колониях зафиксировано наименьшее количество заключенных за всю современную историю страны.
По данным российских источников, в настоящее время в колониях и СИЗО находится около 308 тысяч человек, что стало историческим минимумом. При этом в следственных изоляторах содержится около 89 тысяч человек, что также является рекордно низким показателем.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/atesh_ua/9424
Теги:

Новости

Все новости