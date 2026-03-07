logo

Военные России массированно отказываются идти воевать: что делают командиры
commentss НОВОСТИ Все новости

Военные России массированно отказываются идти воевать: что делают командиры

На Покровском направлении российские военные отказываются идти в штурмы

7 марта 2026, 18:27
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На Покровском направлении в районе населенного пункта Удачное фиксируют случаи отказа российских военных выдвигаться на передовые позиции. Об этом сообщил военный Сил обороны Украины с позывным "Алексом".

Российская армия на Покровском направлении отказывается идти в штурм

По его словам, из-за значительных потерь и сложной ситуации на фронте часть личного состава оккупационных войск отказывается участвовать в штурмовых действиях.

В ответ на это российское командование якобы применяет тактику заградительных отрядов, чтобы заставить военных идти в наступление.

Военный отметил, что на штурмы преимущественно отправляют плохо подготовленных бойцов, которые используются как основная ударная сила.

По его словам, российские солдаты оказываются перед выбором между сиюминутной угрозой со стороны собственного командования или риском гибели во время штурма.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Международном паралимпийском комитете заявили, что российские военные, принимавшие участие в войне против Украины, могут быть допущены к участию в Паралимпийских играх.
Об этом президент МПК Эндрю Парсонс сообщил в комментарии BBC Sport. По его словам, паралимпийское движение возникло после Второй мировой войны как способ реабилитации раненых военных. Именно поэтому, по мнению руководства комитета, участие бывших военнослужащих в параспорте не является уникальной практикой. Парсонс заявил, что для организации не имеет значения, что именно спортсмен совершал на поле боя в прошлом, если речь не идет о доказанных военных преступлениях. В то же время журналистское расследование проекта "Вот да" свидетельствует, что Россия уже активно привлекает раненых военных в параспорт.



Источник: https://t.me/officer_33/6743
