Военные России массированно отказываются идти воевать: что делают командиры

На Покровском направлении в районе населенного пункта Удачное фиксируют случаи отказа российских военных выдвигаться на передовые позиции. Об этом сообщил военный Сил обороны Украины с позывным "Алексом".

Российская армия на Покровском направлении отказывается идти в штурм

По его словам, из-за значительных потерь и сложной ситуации на фронте часть личного состава оккупационных войск отказывается участвовать в штурмовых действиях.

В ответ на это российское командование якобы применяет тактику заградительных отрядов, чтобы заставить военных идти в наступление.

Военный отметил, что на штурмы преимущественно отправляют плохо подготовленных бойцов, которые используются как основная ударная сила.

По его словам, российские солдаты оказываются перед выбором между сиюминутной угрозой со стороны собственного командования или риском гибели во время штурма.

