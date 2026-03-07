Цифра поражает: сколько россиян сдались в плен Украины за зиму

Российские военные все чаще сдаются в плен украинским беспилотникам. Операторы БпЛА сопровождают оккупантов в позиции Сил обороны Украины.

Сдача российский военных в плен Украины

Об этом сообщил Михаил Федоров .

По его словам, украинские военные фиксируют на видео случаи, когда российские солдаты, увидев дроны, складывают оружие и демонстрируют готовность сдаться.

После этого операторы беспилотников сопровождают их в украинские позиции, где оккупанты попадают в плен.

Федоров отметил, что только этой зимой более 100 российских военных сдались благодаря работе подразделений беспилотных систем.

По его словам, каждый пленник имеет важное значение, ведь их можно обменять и вернуть украинских защитников домой.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на Покровском направлении в районе населенного пункта Удачное фиксируют случаи отказа российских военных выдвигаться на передовые позиции. Об этом сообщил военный Сил обороны Украины с позывным "Алексом".

По его словам, из-за значительных потерь и сложной ситуации на фронте часть личного состава оккупационных войск отказывается участвовать в штурмовых действиях. В ответ на это российское командование якобы применяет тактику заградительных отрядов, чтобы заставить военных идти в наступление. Военный отметил, что на штурмы преимущественно отправляют плохо подготовленных бойцов, которые используются как основная ударная сила.

По его словам, российские солдаты оказываются перед выбором между сиюминутной угрозой со стороны собственного командования или риском гибели во время штурма.

Также портал сообщал о том, что Франко-германский телеканал ARTE показал документальный фильм о жизни в оккупированном Мариуполе, в котором рассказывается о процессе русификации образования в городе.

Журналисты побывали в Мариуполе и пообщались с местными жителями, согласившимися принять участие в съемках. В фильме показано, что школьная система в городе теперь работает под полным контролем российских властей. В учебных заведениях размещены флаги России и так называемой ДНР, а детей заставляют петь российский гимн.

