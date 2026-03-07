Контролируют ли украинские силы Покровск или должны признать потерю

Бои за Покровск в Донецкой области продолжаются уже более четырех месяцев. Несмотря на то, что в начале боев часть экспертов прогнозировала падение города через несколько недель или максимум за два месяца, украинские военные до сих пор продолжают оборону.

Ситуация в Покровске

По данным 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск, подразделения Сил обороны Украины удерживают позиции на севере города.

В то же время в американском аналитическом центре Institute for the Study of War предполагают, что Покровск может быть уже полностью захвачен российскими войсками.

Официально Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не сообщал о полной оккупации города.

Военные отмечают, что ситуация в этом направлении остается сложной. По их словам, в Покровске и Мирнограде украинские силы лишились части господствующих высот и ключевых позиций.

Одновременно российская армия продолжает скапливать силы для возможного нового наступления весной. По оценкам экспертов, противник может попытаться охватить район Доброполья по нескольким направлениям, в частности, продвигаясь в сторону трассы на Павлоград.

В то же время, аналитики Института изучения войны считают, что даже в случае захвата Покровска российские войска вряд ли смогут достичь значительного оперативного прорыва в Донецкой области.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские военные все чаще сдаются в плен украинским беспилотникам. Операторы БпЛА сопровождают оккупантов в позиции Сил обороны Украины.

Об этом сообщил Михаил Федоров. По его словам, украинские военные фиксируют на видео случаи, когда российские солдаты, увидев дроны, складывают оружие и демонстрируют готовность сдаться. После этого операторы беспилотников сопровождают их в украинские позиции, где оккупанты попадают в плен.











