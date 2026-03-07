logo

Контролируют ли украинские силы Покровск или должны признать потерю
Контролируют ли украинские силы Покровск или должны признать потерю

Покровск: потерян или нет? Битва за город длится более четырех месяцев

7 марта 2026, 20:42
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Бои за Покровск в Донецкой области продолжаются уже более четырех месяцев. Несмотря на то, что в начале боев часть экспертов прогнозировала падение города через несколько недель или максимум за два месяца, украинские военные до сих пор продолжают оборону.

Контролируют ли украинские силы Покровск или должны признать потерю

Ситуация в Покровске

По данным 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск, подразделения Сил обороны Украины удерживают позиции на севере города.

В то же время в американском аналитическом центре Institute for the Study of War предполагают, что Покровск может быть уже полностью захвачен российскими войсками.

Официально Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не сообщал о полной оккупации города.

Военные отмечают, что ситуация в этом направлении остается сложной. По их словам, в Покровске и Мирнограде украинские силы лишились части господствующих высот и ключевых позиций.

Одновременно российская армия продолжает скапливать силы для возможного нового наступления весной. По оценкам экспертов, противник может попытаться охватить район Доброполья по нескольким направлениям, в частности, продвигаясь в сторону трассы на Павлоград.

В то же время, аналитики Института изучения войны считают, что даже в случае захвата Покровска российские войска вряд ли смогут достичь значительного оперативного прорыва в Донецкой области.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские военные все чаще сдаются в плен украинским беспилотникам. Операторы БпЛА сопровождают оккупантов в позиции Сил обороны Украины.
Об этом сообщил Михаил Федоров. По его словам, украинские военные фиксируют на видео случаи, когда российские солдаты, увидев дроны, складывают оружие и демонстрируют готовность сдаться. После этого операторы беспилотников сопровождают их в украинские позиции, где оккупанты попадают в плен.






Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/pokrovsk-pislya-chotyrokh-misyatsiv-boyiv/33697767.html
