Ночная стрельба: военный открыл огонь во дворе

В Хмельницком полиция расследует обстоятельства ночной стрельбы в одном из микрорайонов города.

Военный в Хмельницком открыл огонь во дворе

По информации Национальной полиции Украины, сообщение о стрельбе во дворе многоэтажного дома по улице Гаевой поступило на спецлинию 102 от местных жителей 7 марта около 22:20.

По предварительным данным, неизвестный мужчина стрелял во двор с балкона квартиры, расположенной на девятом этаже.

На место происшествия прибыли руководство полиции области, следственно-оперативная группа, спецподразделение КОРД и патрульные.

Правоохранители установили, что стрельбу открыл житель одной из квартир, являющийся военнослужащим. По предварительным данным, он произвел около 90 выстрелов из автоматического оружия.

В результате полицейской спецоперации мужчина сдался правоохранителям. Во время задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса.

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, а также происхождение оружия.

