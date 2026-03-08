Каким образом Россия оправдывает похищение украинских детей

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Российская пропаганда распространяет новые заявления, оправдывающие незаконный вывоз украинских детей в Россию.
Как Россия оправдывает похищение украинских детей
Как сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины, у российских медиа появились утверждения о том, что более 40% украинских детей, вывезенных в Россию, якобы имеют психосоциальные расстройства из-за боевых действий.
В российских сообщениях эти заявления представляются в качестве аргумента в пользу их перемещения в РФ — якобы для "реабилитации" и "психологической помощи".
В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что такие заявления являются частью информационной кампании по легитимизации депортации украинских детей.
По данным украинской стороны, Кремль пытается переложить ответственность за гуманитарные последствия войны на Украину, замалчивая тот факт, что именно российское вторжение повлекло за собой угрозу жизни, травмы и страдания украинских детей.
В ЦПИ также отметили, что российская пропаганда системно использует риторику об "эвакуации", "оздоровлении" и "реабилитации", чтобы скрыть незаконный вывоз украинских детей.
Речь идет о депортации, в ходе которой детей могут лишать украинской идентичности, изменять гражданство и документы, а также ассимилировать в российском обществе.