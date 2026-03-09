Z-пропагандисты сходят с ума: что не так с украинскими ударами

Российский Z-пропагандист Максим Калашников заявил о беспокойстве из-за ударов украинских дальнобойных средств по территории России.

Украинские удары по тылу россии

В своем комментарии он утверждает, что украинские ракеты якобы достигают регионов Поволжья, в том числе Чувашия и Татарстан .

По его словам, такие атаки вызывают серьезную обеспокоенность среди российских элит и негативно влияют на их репутацию.

Пропагандист также заявил, что удары по глубокому тылу РФ демонстрируют рост возможностей Украины наносить удары на большом расстоянии.

Его комментарий активно распространяется в российских и украинских Telegram каналах.

Официальных заявлений по поводу таких ударов со стороны украинских военных пока нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Томской области разгорелся скандал после того, как местная администрация поздравила с 8 марта мать погибшего участника войны против Украины символическим подарком.

Инцидент произошел в селе Парбиг. По словам местных жителей, женщине, потерявшей сына на войне, представители власти передали открытку и леденец чупа-чупс, прикрепленный к картонной фигуре в виде крыльев бабочки. О ситуации сообщила основательница музея репрессированных в селе Палочка Ирина Янченко. По ее словам, женщина очень болезненно восприняла такой "подарок" и проплакала весь день. Также отмечается, что другой сын женщины сейчас находится на войне.

История вызвала возмущение в соцсетях, где пользователи назвали такой жест со стороны местных властей унизительным и циничным.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что российская пропаганда распространяет новые заявления, которые должны оправдать незаконный вывоз украинских детей в Россию.

Как сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины, у российских медиа появились утверждения о том, что более 40% украинских детей, вывезенных в Россию, якобы имеют психосоциальные расстройства из-за боевых действий. В российских сообщениях эти заявления представляются в качестве аргумента в пользу их перемещения в РФ — якобы для "реабилитации" и "психологической помощи".

