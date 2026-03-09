Таке може бути тільки в Росії: матері загиблого військового подарували чупа-чупс

У Томській області розгорівся скандал після того, як місцева адміністрація привітала з 8 березня матір загиблого учасника війни проти України символічним подарунком.

Чупа-чупс для матері загиблого солдата на війні проти України

Інцидент стався у селі Парбиг. За словами місцевих жителів, жінці, яка втратила сина на війні, представники влади передали листівку та льодяник чупа-чупс, прикріплений до картонної фігури у вигляді крил метелика.

Про ситуацію повідомила засновниця музею репресованих у селі Палочка Ірина Янченко.

За її словами, жінка дуже болісно сприйняла такий "подарунок" і проплакала весь день. Також зазначається, що інший син жінки зараз також перебуває на війні.

Історія викликала обурення у соцмережах, де користувачі назвали такий жест з боку місцевої влади принизливим та цинічним.



