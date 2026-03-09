logo_ukra

Таке може бути тільки в Росії: матері загиблого військового подарували чупа-чупс
НОВИНИ

Таке може бути тільки в Росії: матері загиблого військового подарували чупа-чупс

У російському селі матері загиблого військового подарували чупа-чупс на 8 березня

9 березня 2026, 20:51
У Томській області розгорівся скандал після того, як місцева адміністрація привітала з 8 березня матір загиблого учасника війни проти України символічним подарунком.

Таке може бути тільки в Росії: матері загиблого військового подарували чупа-чупс

Чупа-чупс для матері загиблого солдата на війні проти України

Інцидент стався у селі Парбиг. За словами місцевих жителів, жінці, яка втратила сина на війні, представники влади передали листівку та льодяник чупа-чупс, прикріплений до картонної фігури у вигляді крил метелика.

Про ситуацію повідомила засновниця музею репресованих у селі Палочка Ірина Янченко.

За її словами, жінка дуже болісно сприйняла такий "подарунок" і проплакала весь день. Також зазначається, що інший син жінки зараз також перебуває на війні.

Історія викликала обурення у соцмережах, де користувачі назвали такий жест з боку місцевої влади принизливим та цинічним.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Львівській області митники виявили у міжнародній посилці деталь від російського ударного безпілотника Герань‑2.
За інформацією ЗМІ, жінка намагалася відправити деталь до Нідерландів через Нову Пошту.  У декларації вона вказала, що в посилці нібито знаходяться "комп’ютерні частини" вартістю 113 євро. Під час перевірки митники встановили, що в коробці знаходиться військова деталь безпілотника, яка підпадає під експортний контроль і не може бути вивезена без спеціального дозволу. Суд визнав жінку винною та призначив їй штраф у розмірі 34 тисячі гривень. Під час розгляду справи вона пояснила, що не знала про необхідність отримання дозволу і хотіла лише заробити. Крім штрафу, суд також зобов’язав її сплатити 17,8 тисячі гривень за проведення експертиз. Виявлену деталь безпілотника було конфісковано та знищено.



Читайте Comments.ua в Google News
Джерело: https://t.me/ButusovPlus
