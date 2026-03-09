Такое может быть только в России: матери погибшего военного подарили чупа-чупс

В Томской области разгорелся скандал после того, как местная администрация приветствовала с 8 марта мать погибшего участника войны против Украины символическим подарком.

Чупа-чупс для матери погибшего солдата на войне против Украины

Инцидент произошел в селе Парбиг . По словам местных жителей, женщине, потерявшей сына на войне, представители власти передали открытку и леденец чупа-чупс, прикрепленный к картонной фигуре в виде крыльев бабочки.

О ситуации сообщила основательница музея репрессированных в селе Палочка Ирина Янченко .

По ее словам, женщина очень болезненно восприняла такой "подарок" и проплакала весь день. Также отмечается, что другой сын женщины сейчас находится на войне.

История вызвала возмущение в соцсетях, где пользователи назвали такой жест со стороны местных властей унизительным и циничным.



