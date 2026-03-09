Ви будете дуже шоковані: що жителька Львівщини намагалася відправити Новою поштою

У Львівській області митники виявили у міжнародній посилці деталь від російського ударного безпілотника Герань‑2.

Жінка хотіла відправити поштою деталь від «Герань-2»

За інформацією ЗМІ, жінка намагалася відправити деталь до Нідерландів через Нову Пошту.

У декларації вона вказала, що в посилці нібито знаходяться "комп’ютерні частини" вартістю 113 євро.

Під час перевірки митники встановили, що в коробці знаходиться військова деталь безпілотника, яка підпадає під експортний контроль і не може бути вивезена без спеціального дозволу.

Суд визнав жінку винною та призначив їй штраф у розмірі 34 тисячі гривень.

Під час розгляду справи вона пояснила, що не знала про необхідність отримання дозволу і хотіла лише заробити.

Крім штрафу, суд також зобов’язав її сплатити 17,8 тисячі гривень за проведення експертиз.

Виявлену деталь безпілотника було конфісковано та знищено.

