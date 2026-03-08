Службове авто ТЦК злетіло в кювет: цивільні відбили військовозобовʼязаного

У Волинській області група цивільних осіб напала на військовослужбовців територіального центру комплектування під час виконання службового завдання.

Цивільні відбили від ТЦК військовозобовʼязаного

Як повідомили у Волинський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, інцидент стався 8 березня поблизу села Озеро.

Група оповіщення доставляла військовозобов’язаного до ТЦК, коли їхній службовий автомобіль почали переслідувати цивільні. За попередніми даними, близько семи автомобілів наздогнали транспорт ТЦК та почали блокувати його рух, здійснюючи небезпечні маневри та підрізаючи машину.

Унаслідок цих дій службовий автомобіль з’їхав у кювет.

Після цього група осіб застосувала силу до військовослужбовців, розбила скло автомобіля та силоміць звільнила військовозобов’язаного, якого доставляли до ТЦК.

У результаті нападу постраждали двоє військовослужбовців:

• один отримав травму голови;

• інший має садна на передпліччі та обличчі.

За інформацією ТЦК, стан військових стабільний.

Звільнений під час нападу чоловік є жителем Запоріжжя та підлягає призову на військову службу.

Інформацію про інцидент передано правоохоронним органам. Наразі встановлюються всі особи та транспортні засоби, причетні до нападу.

У ТЦК наголосили, що перешкоджання законній діяльності військовослужбовців та застосування сили під час воєнного стану є тяжким злочином, за який передбачена кримінальна відповідальність.

